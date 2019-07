Napoli, ecco Manolas: Diawara in giallorosso, è ufficiale

Il tira e molla alla fine ha portato alla fumata bianca: dopo una lunga trattativa Kostas Manolas è diventato un giocatore del Napoli. Ad ufficializzare il trasferimento è stata la stessa Roma tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale della società giallorossa: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro.”

Cinque anni in giallorosso, ora una nuova avventura in Italia. Manolas ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Roma. Indimenticabile il suo urlo dopo il gol che sancito il passaggio in semifinale di Champions League. Il difensore greco aveva appena segnato la rete decisiva contro il Barcellona, un momento storico per la società e i suoi tifosi. Arrivato nel 2014 ora è pronto a fare le valigie per iniziare la sua nuova avventura a Napoli, dove formerà con Koulibaly una delle coppie più forti del nostro campionato.

Roma, presto arriva Diawara

Aggiornamento 10:40

Con Manolas al Napoli si sblocca anche il passaggio di Diawara alla Roma. La doppia operazione è legata, anche se non ufficialmente. La cessione del difensore greco è stata ufficializzata entro il 30 giugno per motivi di bilancio, l’arrivo del centrocampista in giallorosso potrà essere definito con più calma ma si tratta di questione di giorno. Uno scambio che fa contenti tutti, sul piano tecnico e quello del bilancio.

Aggiornamento 11:15

Tramite una nota della società giallorossa è arrivata anche l’ufficialità dell’arrivo di Diawara alla Roma: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997 dal Napoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2024″.