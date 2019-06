Naturalmente Pianoforte, tra concerti e masterclass

Chi ama il pianoforte non può certo perdersi l’appuntamento che avrà luogo dal 19 al 21 luglio a Pratovecchio (Ar), nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Qui infatti avranno luogo tre masterclass di pianoforte – una al giorno – le lezioni delle tre Masterclass saranno tenute dai Maestri Sergio De Simone, Daniel Rivera, ed Alessandra Brustia.

Gli allievi ritenuti più meritevoli (uno per masterclass) dai docenti saranno ammessi di diritto e gratuitamente alla/e masterclass che si terranno nel 2020 e al programma principale dei concerti di ‘Naturalmente Pianoforte 2020‘.

Ricordando che siamo agli ultimi giorni per quanti vogliono iscriversi alle masterclass, segnaliamo che per accedervi alle è necessario compilare la domanda di iscrizione sul form del sito naturalmentepianoforte.it/master-class entro e non oltre il 1 luglio 2019.

I partecipanti avranno a disposizione 25 pianoforti, 18 aule, nell’ambito della rassegna dal titolo ‘Aspettando naturalmente Pianoforte’, organizzata dall’Associazione Culturale PratoVeteri di Pratovecchio Stia dal 15 al 21 luglio: 7 giorni e 6 concerti… per tutti i pianisti!

Per quel che riguarda l’aspetto concertistico della manifestazione, da martedì 16 a venerdì 19 luglio i pianisti partecipanti terranno un “Concerto Quotidiano” nella Chiesa della Propositura “S.S. Nome di Gesù” di Pratovecchio. Sabato 20 luglio saranno impegnati nel “Concerto del Sabato” presso il Monastero Domenicano S. Maria della Neve e S. Domenico di Pratovecchio. Il “Concerto Finale” della domenica si terrà invece a Castel Castagnaio.

Come dicevamo è l’Associazione ‘PratoVeteri’ l’organizzatore di “Naturalmente Pianoforte”, una kermesse pianistica biennale per la Direzione Artistica di Enzo Gentile (giornalista, critico musicale e docente universitario), che si prefigge di sviluppare un progetto di socialità e comunicazione attraverso la musica.

Tra concerti, workshop, improvvisazioni, grandi professionisti e semplici amatori, il Casentino ribadisce la sua attitudine di luogo dedito all’ospitalità e all’incontro, crocevia di artisti, appassionati e semplici curiosi del turismo culturale.

