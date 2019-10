Nicola Larini, chi è l’ex pilota e padre di Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini: età, carriera, vita privata

Chi è Nicola Larini? Molti si chiedono oggi chi sia Nicola Larini, il padre ‘famoso’ di Nicoletta Larini, appunto sua figlia, che è da tempo fidanzata con Stefano Bettarini.

E’ particolarmente indicativo che di questi tempi una buona carriera nel mondo dello sport come pilota e una vita sempre in copertina sia stata sottomessa alle logiche della popolarità ai tempi dei social, nei quali sua figlia è più famosa di lui.

Se lo è è perchè Nicoletta Larini appunto si è fidanzata con Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura e hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip. Ma volendo saperne di più, cosa possiamo dire su di lui? Chi è in effetti Nicola Larini?

A Temptation Island Vip un altro falò anticipato è andato. Quello tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. È stato lei a chiederlo con insistenza e per ben due volte, dal momento che lui alla prima chiamata ha dato forfait. Stanno insieme da più di un anno l’ex marito di Simona Ventura e la 24enne, che hanno partecipato al programma anche per capire quanto influisca la notevole differenza d’età nella loro storia d’amore. Nicoletta non ci ha visto più quando nel pinnettu le hanno mostrato un Bettarini perfettamente a suo agio tra le tentatrici.

Pure troppo, ad avviso della fidanzata, tra balletti sexy e strusciamenti. E poi le parole di lui che l’hanno ferita. Stefano l’ha definita “una viziata”, una che non ringrazia mai quando lui la porta a pranzo e a cena fuori. Bugie secondo Nicoletta, che ha quindi preso la decisione di incontrarlo per uscire dal programma. Arrivata al falò da Simona Ventura, Nicoletta si è sfogata. E ha pianto tanto. È stata proprio la ex moglie del suo compagno a consolarla e a darle dei consigli rompendo gli schemi del reality. (Continua dopo la foto)

“Sono entrata qui per dimostrare l’amore vero e che la differenza di età non esiste – dice in lacrime la Larini alla Ventura -. Ho pianto dal primo giorno, ero sicura che gli sarei mancata. Ho visto una persona che è venuto qui come avesse voglia di fare sesso. Stefano è eccitato da questa donna. Io sono a pezzi dentro. Ha fatto tutto quello che gli ho detto di non fare”. “Io conosco Stefano. Èun po’ fatto così. Che cerca delle provocazioni perché vuole che tu cresca in questo rapporto. Non devi essere forte perché c’è lui”, prova a dirle la Ventura, ma la Larini è sempre più disperata.

E poi quei commenti su di lei, che infatti più volte ripete “Io sono una Larini, la mia famiglia è benestante”, lasciando intendere che non ha bisogno di Stefano in quel senso. L’ha detto talmente tante volte da diventare un tormentone. Quindi ci si è chiesti: qual è questa famiglia benestante, chi sono i Larini? Eccolo spiegato: Nicoletta è la figlia di Nicola (e Barbara) Larini, pilota di Formula 3, Dtm e Formula 1 che è stato anche in Ferrari. Collaudatore delle sospensioni delle celebre casa automobilistica fino al 1996, ha corso come pilota di riserva in diverse gare. Nel 1997 passò alla Sauber con la quale partecipò al Gran premio d’Australia, classificandosi sesto. I Larini in Versilia sono molto conosciuti. (Continua dopo le foto)

Nel 2005 la famiglia Larini è stata sconvolta da un lutto tremendo: Cristian Larini, cugino di Nicola, perse la vita a soli 32 anni in un drammatico incidente stradale con la moglie.

Per lui non c’è stato niente da fare. Tornando a Temptation, se al primo falò Simona è riuscita a far desistere Nicoletta dall’andar via, il giorno successivo lei ne ha chiesto un altro. E stavolta Bettarini si è presentato. Tra discussioni, frasi cult come “Io sono un maschio alpha” che sono subito rimbalzate in rete e facce strane di una Ventura un po’ in imbarazzo, alla fine, nonostante tutto, Nicoletta e Stefano sono usciti da Temptation insieme.