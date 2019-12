Nicole Mazzocato a Rivelo: “Sono arrivata a pesare 39 kg, ho sfiorato l’anoressia”

View this post on Instagram

Sono agitata😬 Quando mi hanno contattata per questa intervista,dopo anni che non andavo in Tv,a parlare di me..Panico..ero onorata,ma impaurita. Avrei dovuto parlare di ME. Raccontarmi o meglio rivelarmi..Avrei potuto “pescare” delle carte con degli argomenti di cui non volevo parlare. Parlare di me è così strano..è come quando ti spogli,per la prima volta,davanti a persone che non conosci,quando racconti un segreto a qualcuno di cui non sai se ti puoi fidare. Lo ammetto,non sono mai stata particolarmente espansiva,questo non fa di me una persona fredda,sono solo introversa! Ho un mondo tutto mio,se uno ha davvero voglia di rispettarmi e starmi accanto,glielo mostro!È particolare,sicuramente autentico! ..Beh,alla fine mi sono convinta ad accettare la proposta e sono andata a Roma,nella mia amata Roma,mi ha dato tanto quella città e la vedo sempre come un po’ Mia. Ho conosciuto di persona @boccialorella con @ennepi_np e mi sono sentita a casa..il legame che hanno è d’impatto sono persone vere e soprattutto umili..mi hanno rincuorata e supportata..! Lorella la seguivo da prima del programma e ho sempre notato un’anima pura,una bella ragazza,con grinta e sostanza. La cosa che più mi ha meravigliato di lei è stata la confidenza immediata che abbiamo avuto,nonostante i temi delicati..Come due amiche,in un salotto,che si conoscono da tempo e affrontano dei temi importanti per capire cosa c’è,che è successo,cosa cambia,perché.. È vero,quando dicono che a volte ti apri con persone che conosci meno,ti convinci che non ti giudicheranno…Sono stata giudicata in modo non corretto in passato e non ho più 20 anni..più si va avanti con l’età e più diventa difficile accettare certe parole,certe offese da persone che non ti conoscono.Alle quali può stare antipatico solo il tuo nome,o le tue lentiggini.. Sappiate che ho accettato tutto questo anche per voi,che seguite la mia vita,accettate i miei momenti di distacco,le mie gioie,le mie fragilità,le mie lune storte e la mia estrema positività. E poi @gabrieleparpiglia che è una persona strana come me,sembra un po’ stronzo,ma ha un cuore grande!😘 Grazie.. Oggi ore 21.10 su @realtimetvit canale 31 del digitale.❤️