Nicolò Scalfi, chi è il campione di Caduta Libera di Gerry Scotti: età, carriera, quanto ha vinto, chi ha battuto, record e presenze in TV su Canale 5

E’ tornato in auge dopo la doverosa pausa nella quale ha lasciato, giustamente, spazio agli altri campioni: e subito si è ripreso la scena tornando a vincere, battere i concorrenti e intascare altri soldi. Stiamo parlando di Nicolò Scalfi, il campionissimo di Caduta Libera, il fortunato e noto programma preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che, nel weekend è tornato in onda nel Torneo dei Campioni del famoso format della rete ammiraglia Mediaset.

Si tratta di una appendice alla stagione di Caduta Libera che è andata in conclusione proprio prima del weekend e ha visto appunto Nicolò Scalfi prendere subito le redini andando prima a vincere un gran bottino e, poi, confermarsi comunque campione Domenica.

Ma come è andata esattamente le Torneo dei Campioni? E in cosa consiste questo torneo? E poi, soprattutto, chi è Nicolò Scalfi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, sulla competizione e sulla vita del famoso recordman di Gerry Scotti.

Nicolò Scalfi, chi è il campione di Caduta Libera di Gerry Scotti: Anni, professione, record, vittorie, quanti soldi ha guadagnato, Torneo dei Campioni

Nella prima puntata del Torneo dei campioni di Caduta Libera il giovane e brillante Nicolò Scalfi ha avuto la meglio su tutti battendo gli altri campioni in gara: nella puntata di Sabato infatti, ha superato ogni ostacolo nei Dieci Passi ed ha portato a casa un nuovo bottino. Quanto?

E’ presto detto. Nicolò ha vinto 76 mila euro che, aggiunti a quelli vinti nelle precedenti puntate in cui si era laureato campione di Caduta Libera, fanno un totale di 676 mila euro.

Aggiornamento ore 00,19

Nicolò Scalfi è poi tornato, da campione dei campioni in carica, appunto, nel Torneo dei Campioni di Caduta Libera con la leadership da mantenere. Ci è riuscito? Certamente. Tuttavia nell’ultima puntata della competizione tra i recordman del programma di Gerry Scotti, Nicolò Scalfi non ha superato lo scoglio dei Dieci Passi. Per due sole risposte il campione non ha vinto il montepremi di 56mila euro che avrebbe ulteriormente rimpolpato il già enorme bottino conquistato.

In ogni caso, si conferma campionissimo battendo tutti gli altri campioni del programma. Ma chi è Nicolò Scalfi? Da dove arriva? Come ha fatto a vincere così tanto?

Ecco cosa sappiamo su di lui: partendo da due ‘chicche’. La prima: Nicolò è diventato campione per 88 volte ed ha vinto in totale 651 mila euro nella prima turnata del programma. A questi si aggiungono i 76 mila vinti sabato.

La seconda, riguarda la sua vita privata: Nicolò infatti ha lasciato l’università perchè, dice, il suo sogno è diventare telecronista,

Poco più che ventenne, Nicolò vive a Sarezzo, in provincia di Brescia con la famiglia. E’, evidentemente, un tipo molto determinato, e sa cosa vuole nella vita. Prima di compiere la scelta di ‘vita’, studiava presso la facoltà di Design Industriale al Politecnico di Milano.

Aggiornamento ore 4,11

In base a quanto emerge anche al suo profilo Instagram, Nicolò Scalfi è un ragazzo a cui nel tempo libero piace stare con gli amici ma non solo: ama fare i cruciverba, leggere e, in particolare, passare del tempo con la tanto amata nonna.

Si sa poco della sua vita privata, eccezion fatta per alcuni scatti in cui Nicolò Scalfi bacia una ragazza, ma nel 2016. Ma a quanto pare il campione ha trovato l’amore proprio a Caduta Libera. La ragazza, anche se per poco tempo, sarebbe Valeria Filippetti.

I due si sarebbero conosciuti proprio grazie al conduttore Scotti. Durante la prima puntata in cui gareggiavano Gerry ha detto “quindi, avete la stessa età”. Da lì, da dietro le quinte,pare che sia partita una frequentazione che ha superato il confino degli studi televisivi.

Per rispetto agli altri concorrenti Valeria aveva scelto anche di lasciare il gioco. A dicembre 2018, però, la ragazza aveva fatto sapere che la loro relazione era finita. “La storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa, ma è finita nel migliore dei modi non c’è rancore e non c’è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto“.

Attenzione però. Nella puntata di Caduta Libera del 22 giugno 2019, il presentatore Gerry Scottiha presentava Sara Mustari, quale fidanzata del campione. Essendo puntate registate, però, pare che i due abbiano chiuso la storia.

Quanto al resto, abbiamo scoperto che Nicolò usa due orecchini brillanti, ama il disegno e usa i social per mostrare le sue opere, ed è, come detto, un grande appassionato di calcio e tifoso del Milan. Vorrebbe, appunto, fare il telecronista.

Aggiornamento ore 9,14