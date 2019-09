Ninì, il thriller del regista napoletano Tullio Imperatore

“Abbiamo dato tutti il massimo e sono davvero orgoglioso del risultato. Un’esperienza entusiasmante. Lavorare con questa troupe mi ha fatto sentire per la prima volta di fare qualcosa veramente ‘in grande’. Avere un’idea, tradurla in forma scritta, e vedere un gruppo di 30 professionisti impegnarsi assieme a te per renderla visibile, e poi lavorare con un’attrice del calibro di Cristina Donadio, è qualcosa di straordinario ma è anche una grande responsabilità”.

Così il regista napoletano Tullio Imperatore (ha alle spalle esperienze prestigiose, sia teatrali che cinematografiche) , presentando il nuovo flm, ‘Ninì’, che sarà proiettato in anteprima lunedì prossimo a Napoli, nella sala del Plaza del Vomero.

La protagonista, già stimata da tutti, è Cristina Donadio, già famigliare al pubblico per aver incarnato il personaggio di ‘Scianel’ in ‘Gomorra’.

Come si legge nelle note di produzione, “Girato in una villa vesuviana del ‘700, il film è stato realizzato con mezzi tecnici all’avanguardia (Arri Alexa) e con l’ausilio di una troupe di professionisti già noti nel settore, alcuni dei quali provenienti da set noti come ZeroZeroZero, Ben-Hur e L’amica geniale”, il film narra il rapporto tra un’attrice in declino ed il nipote (al quale la donna chiederà aiuto per alcuni vecchie questioni), interpretato da Tommaso Sacco, qui anche co-sceneggiatore del film.

Max