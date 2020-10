Nino Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Sophie

Finalmente Sophie sembra aver trovato qualcosa che possa interessarle. Dopo aver eliminato tutti i corteggiatori scesi per lei, la tronista di Uomini e Donne ha intrapreso la conoscenza di altri due ragazzi. Uno dei quali è nino, con cui la giovane protagonista del dating show sembra aver trovato un ottimo feeling.

Scopriamo quindi meglio chi è Nino del Trono Classico di Uomini e Donne, il ragazzo che in poco tempo è riuscito a farsi apprezzare dall modella che lavora con Chiara Ferragni.

Il nome completo di Nino è Nino Vadalà. E’ più grande di Sophie anche se al momento non si conosce con esattezza l’età. Nino è di Como, è il fondatore del brand This is me ed è laureato in Economia a Milano. Sarà lui a stregare il cuore della giovane tronista? La rispsota arriverà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.