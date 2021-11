No Green Pass a Roma sabato 20 novembre 2021, manifestazione al Circo Massimo: orari e strade chiuse

Nuovo weekend di proteste a Roma ed in tutta Italia per manifestare contro il certificato verde. Dopo la manifestazione dello scorso 13 novembre domani, sabato 20 novembre, i No Green Pass tornano a Roma per un nuovo evento organizzato al Circo Massimo.

La manifestazione di questo fine settimana a Roma è prevista per il pomeriggio di domani, in particolare tra le ore 16 e le 20. In occasione di questa protesta, già diverse ore prima dell’inizio della manifestazione, sono state predisposte una serie di chiusure e limitazioni al traffico.

Nel dettaglio per sabato 20 novembre 2021 a Roma sarà vietata la sosta su via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole (lato Circo Massimo), via dei Cerchi e piazzale Ugo La Malfa. Non si escludono ulteriori chiusure e deviazioni dei bus, a rischio deviazione le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Manifestazione No Green Pass a Roma sabato 20 novembre 2021

Come si legge nella locandina che da qualche giorno gira tra le chat Telegram ed i gruppi Facebook dei manifestanti, tra gli interventi previsti nel corso della protesta al Circo Massimo quelli del Dott. Mariano Amici, Ornella Mariani, Zainz, Michele Giovagnoli, Mario Gallo e Francesco Amodeo. Obiettivo della manifestazione, come riportano gli organizzatori: “Il ripristino dei diritti costituzionali”. Accompagnato dallo slogan: “Pensavate di dividerci, invece ci avete unito!”.