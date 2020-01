Noleggio a lungo termine per privati: perché sceglierlo?

Il noleggio a lungo termine si sta diffondendo sempre più: un tempo esso era una prerogativa pressoché esclusiva delle aziende, oggi invece anche i privati stanno scegliendo di cogliere quest’opportunità che, a quanto pare, merita di essere considerata assai conveniente.

Le società che offrono questo tipo di servizi rivolgendoli ai privati stanno crescendo sempre più, segno evidente del fatto che la domanda non manca affatto, alcune di queste aziende, come FacileRent, propongono anche delle soluzioni di noleggio lungo termine senza anticipo, dunque molto allettante sul piano economico, ma perché è questa formula è considerata così conveniente? Ecco le ragioni principali.

1 – Non si spende un capitale per un bene che svaluta subito

Acquistare un’auto, si sa, comporta una spesa consistente: parlando di modelli nuovi la spesa minima è di 10.000 euro, cifra che può salire nei modelli più performanti e di grossa cilindrata fino a superare i 100.000 euro per i veicoli lussuosi.

Comprare un’auto, tuttavia, non è come comprare un immobile, dunque un bene che può fungere da investimento: l’automobile è un bene che svaluta molto rapidamente di conseguenza, ammenoché non venga venduta pochi mesi dopo il suo acquisto, rivendendola in futuro si registrerà sicuramente una grossa perdita economica.

L’auto è dunque una spesa che viene fatta “a perdere”, esclusivamente per le proprie necessità, ecco perché riuscire a evitarla pur continuando a fruire del mezzo è davvero un’ottima possibilità.

2 – Ci si mette al riparo da brutte sorprese

Quando si acquista un’auto, le brutte sorprese non possono mai essere escluse.

I veicoli nuovi sono in garanzia, è vero, ma le vetture possono comunque guastarsi e causare dei problemi sia economici che pratici; optando per il noleggio a lungo termine ciò non succede, in quanto il mezzo è comunque a disposizione e in caso di guasti o malfunzionamenti spetta alla società noleggiante provvedere con tempestività.

3 – Si annulla qualsiasi spesa di gestione del veicolo

Chiunque possiede un’auto, lo sa bene: possedere una vettura comporta davvero tanti costi.

La necessaria assicurazione di Responsabilità Civile, le polizze opzionali ma comunque consigliate, come quella contro furto e incendio e la polizza kasko, il bollo, le revisioni, tutti costi che pesano non poco sul bilancio personale e familiare.

Assicurandosi un’auto tramite il noleggio a lungo termine si può usufruirne liberamente proprio come se fosse di proprietà, allo stesso tempo però tutti i costi sono a carico della società noleggatrice.

L’unico costo che resta a carico del cliente è quello relativo al carburante, oltre ovviamente alla spesa mensile stabilita da contratto, per il resto non va prevista alcuna spesa.

4 – La spesa da sostenere viene pianificata con certezza

Come detto in precedenza, se si acquista un auto non si può conoscere in modo esatto quanto verrà a costare la sua gestione in un’ottica di lungo periodo, sia perché non si conoscono a fondo le performance e sia perché possono verificarsi eventualità non prevedibili, come guasti o altro.

Con il noleggio a lungo termine questo non accade dal momento che il prezzo del servizio è determinato da contratto e non può cambiare per l’intera durata del medesimo.

5 – Si è esonerati da qualsiasi incombenza

Gestire un auto richiede una serie di incombenze, si pensi alle tempistiche con cui deve essere effettuata la revisione, alla scadenza dell’assicurazione e a tante altre pratiche amministrative di carattere periodico.

Chi usufruisce di un servizio di noleggio a lungo termine riesce a bypassare tutto questo, pur usufruendo del mezzo come se fosse di proprietà.