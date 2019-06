‘Non porto il frac: punto tutto sulle emozioni’

“Ho sempre creduto che per fare una grande carriera ed arrivare al successo non basta solo il talento ma ci vuole molta disciplina e un’attenzione maniacale nella cura dei dettagli. È molto raro trovare nel mondo non classico artisti che hanno una grande padronanza pluristilistica, musicale e di grandi palcoscenici importanti, e Ignazio Piero e Gianluca a mio parere fanno parte di quei rari artisti che aiutano l’arte e la cultura musicale colta a renderla amata e voluta da tutti. Ed è esattamente quello che faccio nella mia musica attraverso il violino, svestendolo dal frac per impreziosirlo di emozioni, di arte e cultura e di innovazione”.

Eccolo, sempre pronto ad emozionare, dopo la straordinaria performance sul palco del Teatro Ariston insieme a Il Volo (nel corso della serata dei duetti), il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta.

Il musicista infatti ha annunciato che, oltre i suoi concerti, proseguirà la sua collaborazione artistica con il trio in qualità di ospite di alcune delle date del loro tour estivo.

Alessandro Quarta, il violino de Il Volo

Parliamo di un musicista che collaborato in progetti internazionali insieme a Roberto Bolle, Il Volo, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, Toquinho, Quartetto del Teatro alla Scala, Sestetto Stradivari, Solisti dei Berliner Philharmoniker.

Violinista, polistrumentista e compositore salentino, acclamato dalla Cnn nel 2013 come ‘Musical Genius’, e premiato nel 2018 a Montecitorio come ‘Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo’ per la Musica, Alessandro Quarta, classe 1976, ha partecipato a scritture di musica inedita per film della Walt Disney e RaiCinema. È attualmente impegnato nella scrittura delle musiche per 4 film internazionali tra cui un film del regista Premio Oscar Anthony Lamolinara (“Spiderman 2”). Il brano ‘Dorian Gray’, che Alessandro ha composto e arrangiato, ha riscosso un successo strepitoso ed è stato eseguito live in Prima Mondiale con Roberto Bolle (poi andato in onda anche su Raiuno), concludendo la scaletta del tour “Roberto Bolle & Friends 2018”. Quest’anno come dicevamo, è uscito il suo ultimo album come tributo ad Astor Piazzolla: ‘Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla‘, un album candidato Grammy.

Oltre a eseguire insieme a Il Volo il brano proposto a Sanremo – ‘Musica che resta‘ – e altri brani del loro repertorio, Quarta presenterà sul palco i brani ‘Libertango’ e ‘Fracanapa’ estratti dal suo ultimo album. Insieme a lui sul palco anche il pianista Giuseppe Magagnino.

Questo l’elenco delle date del tour de IL Volo in cui sarà ospite Alessandro Quarta: il 26 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 9 luglio al Parco di Nervi di Genova, il 13 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno, il 14 luglio all’Ippodromo di Maia di Merano (Bolzano), il 16 luglio all’Arena della Regina a Cattolica (Rimini), il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-Andria-Trani), il 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce, il 30 luglio all’Anfiteatro La Civitella di Chieti e il 24 settembre all’Arena di Verona.

