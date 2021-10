Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 7.30 a Cavaglietto, nel novarese. Nello scontro tra un’auto e un furgone ha perso la vita una ragazza 15enne che viaggiava sull’auto. La mamma che era con lei ha riportato ferite gravi ed è stata portata in codice rosso in ospedale con l’elicottero. Codice verde per l’uomo che era alla guida del furgone. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.