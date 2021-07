Nuoto, Pellegrini rischia ma va in semifinale

Ha sofferto, rischiato, ma alla fine ce l’ha fatta. Federica Pellegrini ha conquistato la semifinale dei 200 stile libero. Lo ha fatto col quinto tempo, il penultimo buono per la qualificazione.

Non una una buona partenza per la Divina, arrivata alla quinta Olimpiade della sua carriera. Avrà tempo per rifarsi, ne è consapevole anche la nuotatrice, che ha confermato le difficoltà riscontrate in gara anche ai microfoni di Rai Sport dopo la gara.

“E’ stato molto faticoso da subito entrare in gara. Ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quanta ne stessi facendo. Bene così, ma domani bisogna cambiare registro e lottare per una finale”, ha detto Pellegrini.

Ha aggiunto: “Ero tranquilla alla vigilia. Mi sono preparata bene, tutto il percorso è stato fatto bene e vorrei continuare così. La mia quinta Olimpiade? Molto bella, una grande soddisfazione. E’ stato tutto molto emozionanate fino a qui. La bolla? Ne abbiamo viste parecchie in questa stagione col Coronavirus, siamo abituati. Peccato per il pubblico”, ha concluso.