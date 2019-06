Oggi in tv La Vacanza Perfetta: nuovo programma di Francesco Facchinetti

Oggi farà il suo debutto in tv La Vacanza Perfetta, il nuovo programma condotto da Francesco Facchinetti in onda su Nove. La prima puntata sarà trasmessa oggi, martedì 18 giugno, alle ore 21,25 e sarà un appuntamento fisso di ogni martedì.

Oggi in tv La Vacanza Perfetta: anticipazioni prima puntata e dove vederlo

Il format è basato ovviamente sulle vacanze: il programma cercherà di realizzare, per una coppia, la vacanza perfetta. In ogni puntata ci saranno tre location che si contenderanno la coppia, cercando di farsi scegliere come situazione di vacanza ideale.

I vacanzieri saranno ospiti in ogni puntata in una location diversa, e daranno due voti: il primo per la location con stile, pulizia e comfort, e il secondo per le attività connesse, come ad esempio ristoranti, spiagge, locali, musei.

In previsione della scelta definitiva, ogni proprietario delle tre location farà un’offerta last minute alla coppia, per cercare di accaparrarsi i favori dei concorrenti. Fra i posti che saranno toccati dal programma la Sicilia, il Salento, il Cilento e la Maremma.

La Vacanza Perfetta si potrà vedere anche in streaming su DPlay, e tutti gli aggiornamenti possono essere seguiti anche sul sito e sulle pagine social del nuovo format di Nove.