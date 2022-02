Olimpiadi invernali di Pechino 2022: oro della Fontana nei 500 metri short track. Domani si spera nel bis per la finale del Curling

“Quando ho tagliato il traguardo c’è stato un urlo di sfogo e liberazione per tutto quello che io, il mio allenatore, e la mia famiglia abbiamo passato in questi anni, la medaglia è per loro. L’oro è frutto di tanto sudore, tanto lavoro e tante lacrime”.

E’ a dir poco euforica – ed a ragione – Arianna Fontana, che inaugura il primo scalino del podio – Medaglia d’Oro – Olimpiadi invernali di Pechino 2022, nei 500 metri donne dello short track, specialità che con quella di oggi, nel corso della sua carriera le ha regalato ben 10 medaglie olimpiche, raggiungendo così il record, fino ad oggi appartenuto a Stefania Belmondo.

La Fontana: “Avevo visto che l’olandese voleva partire davanti e l’ho lasciata andare, poi ho colto il momento giusto per attaccare”

E davanti alla telecamere di Rai Sport, l’atleta azzurra è un fiume in piena: “Sto ancora immagazzinando tutto quanto, è stata una finale che non so come descrivere; fin dalla prima partenza avevo visto che l’olandese voleva partire davanti e l’ho lasciata andare, poi quando ho visto che dopo due giri ha pensato solo a fare tracce e non velocità ho colto il momento giusto per attaccare”. Un attacco fatale il suo, che ha concluso la gara con un bel 42’’488, con il ualw ha staccato nell’ordine l’olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin.

I complimenti di Malagò: “Sei nella storia! Mi hai commosso, Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai”

Una vittoria che Giovanni Malagò ha salutato con un liberatorio “Arianna sei nella storia! Mi hai commosso”. Come spiega poi il presidente del Coni, “Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony (il suo allenatore e marito, ndr) alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!”.

Domani Pechino potrebbe regalare altrettanta soddisfazione alla coppia Constantini e Mosaner, nel doppio misto del Curling

Sempre nell’ambito delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, intanto va concretizzandosi sempre di già il trionfo azzurro nel Curling dove, Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono meritatamente guadagnato la finale nel torneo di doppio misto, dopo aver sconfitto gli svedesi con un secco 8-1. Domani per loro sarà dunque il gran giorno, dove andranno a cercare l’Oro sfidando la vincente fra Norvegia e Gran Bretagna.

Max