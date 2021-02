Omicidio di Formia: indagini in corso

E’ stato fermato dalla polizia il minorenne sospettato di aver accoltellato Romeo Bondanese, un ragazzo di 17 anni di Formia, calciatore in una squadra locale, ferito a morte nel corso di un litigio fuori dal McDonald’s di via Vitruvio, nel centro della cittadina pontina. Altri due ragazzi, di 16 e 18 anni, sono rimasti feriti. Il primo, grave, sottoposto a intervento chirurgico per una lesione a una coscia.

Gli agenti preposti alle indagini sull’omicidio di Romeo, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale al «Dono Svizzero», avrebbero fermato per accertamenti un ragazzo e un altro sarebbe ricercato. Le cause della violenta lite scoppiata tra un gruppo di giovanissimi è oggetto di analisi: ombre inquietanti emergono nel tentativo di ricostruire la dinamica, sul numero dei coltelli usati, e su ulteriori coinvolgimenti. La Polizia scientifica in queste ore è al lavoro sulla piccola terrazza antistante il ponte Tallini, luogo della feroce violenza, visionando i filmati delle telecamere di vigilanza del fast food, ma anche quelle di una banca e del centro commerciale che si trovano a ridosso. Il Prefetto di Latina ha convocato alle 16.30 un vertice sull’ordine pubblico e la sicurezza per fronteggiare un fenomeno che sembra dilagare. Solo qualche ora prima a Napoli, un’altra rissa sul lungomare fra 6-7 giovanissimi in via Partenope: fatti che seguono gravi altri recenti episodi capitati ad Aprilia, maxi risse anche nel sud pontino.