Ondata di caldo in Spagna, due morti

(Adnkronos) – Due persone sono morte in Spagna per il caldo. La prima è un uomo di 50 anni. E’ deceduto a Mostoles alla periferia di Madrid nel magazzino in cui lavorava con altre persone. Quando i soccorritori sono arrivati, aveva le convulsioni e una temperatura corporea di 42,9 gradi. E’ morto nella notte in ospedale. La seconda persone, di circa 60 anni, è morta per le stesse ragioni, mentre lavorava. La sua temperatura corporea, al momento dei soccorsi, era di 41,6 gradi. I due principali sindacati spagnoli, Ugt e Ccoo, hanno denunciato che eventi come questi non dovrebbero mai accadere.