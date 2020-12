Oroscopo 10 dicembre 2020: i pronostici di domani

Nuovamente insieme, senza ulteriori indugi, per andare a considerare che aria tira in vista della prossima giornata. Vediamo il tutto nel nuovo oroscopo di domani.

Oroscopo 10 dicembre: Ariete

Chi non sa cosa pensare sta meglio di chi lo sa. Ripiegare sui fatti accertati non è davvero tanto pensare quanto applicare pensieri precedenti. Andrai avanti con curiosità.

Oroscopo 10 dicembre: Toro

Le disuguaglianze di potere possono avere un effetto deleterio sulle relazioni, ed è per questo che i socialmente astuti saranno estremamente attenti a non agire sui vantaggi e sminuiranno le differenze mentre si sforzano di raggiungere l’egualitarismo.

Oroscopo 10 dicembre: Gemelli

Ti imbatterai in una brillante abilità di vendita. Ammira l’abilità, ma non lasciarti coinvolgere. Peggio è il prodotto, più seducente sarà il marketing.

Oroscopo 10 dicembre: Cancro

Se sei quello a cui pensi, sei la notizia o il lavoro di routine? Sei su qualcosa con questa sensazione di essere il burattino, il burattinaio e il bambino a gambe incrociate che guardano lo spettacolo dal pavimento.

Oroscopo 10 dicembre: Leone

Chiedendo troppo a te stesso e poi ridimensionando, finirai per atterrare su un punto debole che altrimenti non potresti trovare se dovessi semplicemente guardare gli altri e mirare al centro.

Oroscopo 10 dicembre: Vergine

Proprio quando la scena vacilla sull’orlo della noia totale, tirerai fuori il lato malizioso di qualcuno. È una scoperta deliziosa: la piccola e divertente serie malvagia che trovi in un personaggio altrimenti diretto e ristretto.

Oroscopo 10 dicembre: Bilancia

Questo posto in cui ti trovi ha limiti evidenti e opportunità meno ovvie (almeno per te). Gli esterni saranno la migliore fonte di intuizioni, idee e informazioni. Ordina i risultati in seguito.

Oroscopo 10 dicembre: Scorpione

I problemi ti spingono avanti. In realtà è un modo più semplice per arrivarci che dover inventare l’intera impresa da soli. In un certo senso, sarai felice per tutto ciò che ti ha disturbato e opposto.

Oroscopo 10 dicembre: Sagittario

È un giorno in cui è probabile che raccoglierai un sacco di dati incompleti e inaffidabili, solo perché è quello che c’è là fuori. Successivamente, puoi mettere tutto sul tavolo e mettere a frutto le tue capacità di pensiero critico.

Oroscopo 10 dicembre: Capricorno

Se il tuo successo si basa esclusivamente su come le tue azioni sono all’altezza delle tue aspettative su te stesso, nessuno al mondo può ostacolare o generare il tuo successo tranne te.

Oroscopo 10 dicembre: Acquario

A mezzogiorno, hai escogitato teorie e soluzioni che sono le migliori che la giornata porterà e il resto del tempo sarà speso per applicarle, si spera. Altrimenti, il lavoro mattutino sarà stato inutile.

Oroscopo 10 dicembre: Pesci

Otterrai un’altra soluzione a un puzzle e finirai per risolverlo in modo diverso rispetto alla prima volta. Provalo ancora e ancora e emergerà un modello di soluzioni. Questo modello funzionerà anche su altri puzzle.

