Oroscopo 9 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Un saluto a tutti gli appassionati di astrologia. Anche in questa giornata cerchiamo di iniziare con il piede giusto attraverso il nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito i pronostici di oggi, 9 dicembre 2020, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 9 dicembre: Ariete

Non spingere per qualcosa se non è pronto. Potrebbe portare a una falsa partenza che sarà difficile da recuperare in seguito.

Potrebbe sembrare che dovresti fare di più, ma stai bene. Fornisci sia il centro che l’ancora alla vita delle persone.

Oroscopo 9 dicembre: Gemelli

Devi affrontare nuove esigenze al lavoro. Sono scoraggianti, ma non travolgenti. Questa è la tua opportunità per farti davvero un nome.

Oroscopo 9 dicembre: Cancro

La tua attenzione vaga e con essa va la tua determinazione. Trattalo come un insetto psichico 24 ore su 24. Tornerai in pista domani.

Aggiornamento 5.00

Oroscopo 9 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 dicembre: Leone

Potresti essere quello che ostacola il tuo successo. Dai credito alle tue speranze (non alle paure) e a te stesso.

Oroscopo 9 dicembre: Vergine

Se qualcuno è sul recinto, allora è meglio lasciarlo stare per ora. Si deciderà prima se non ci sei.

Oroscopo 9 dicembre: Bilancia

Pensavi di fare progressi con una questione di famiglia e ora sembra che non sia così. Ma non rinunciare alla speranza perché una persona cara non c’è.

Oroscopo 9 dicembre: Scorpione

Puoi impostare tutti i test che ti piacciono, ma se sei predisposto a essere sospettoso, questa persona fallirà sempre. La fiducia inizia da te.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 9 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 dicembre: Sagittario

Un atto impulsivo torna a perseguitarti. Mostra che sei contrito e sarai perdonato. Potresti persino imparare qualcosa dall’esperienza.

Oroscopo 9 dicembre: Capricorno

Salva le tue critiche, anche se costruttive. Nessuno vuole sapere come avrebbero potuto fare le cose meglio subito dopo aver appreso che hanno sbagliato.

Oroscopo 9 dicembre: Acquario

Una svolta sul lavoro conferma ciò per cui hai combattuto. Non rilassarti o perdi il vantaggio. Sviluppa lo slancio già in atto.

Oroscopo 9 dicembre: Pesci

Portato a credere che le cose stessero andando a gonfie vele, è un po ‘una scossa scoprire che non è così. Tuttavia è meglio scoprirlo ora che dopo.

Aggiornamento ore 9.00