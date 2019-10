Oroscopo 12 ottobre 2019: i pronostici per sabato

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 12 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle indicazioni di Italia Sera del 11 ottobre 2019.

Oroscopo 12 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 ottobre: Ariete

Non fare molto per qualcosa che molto probabilmente tra qualche giorno tutti avranno dimenticato. Anche se trovi ciò che qualcuno dice di insultare, non devi permetterti di arrabbiarti. Nel più grande schema delle cose è di scarsa importanza. Oroscopo 12 ottobre: Toro

Qualcuno è determinato a criticare tutto ciò che dici e fai e, non a caso, non ne sei troppo felice. Ciò che significa, ovviamente, è che quello che stai facendo è avere l’effetto desiderato e a loro non piace un po ‘. Quindi continua a farlo.

Oroscopo 12 ottobre: Gemelli

Questo è uno dei migliori periodi dell’anno per te e se non sei coinvolto in qualche tipo di attività creativa, allora dovresti davvero esserlo. Tuttavia, assicurati di avere il pieno controllo di ciò su cui stai lavorando. Questa non è un’impresa comune.

Oroscopo 12 ottobre: Cancro

Nove volte su dieci diresti a qualcuno che sta diffondendo bugie su di te di fare una lunga corsa fuori da un molo corto, ma in questo momento non puoi essere disturbato. Inoltre, ciò che dicono non può farti del male in modo sostanziale, quindi ignorali.

Oroscopo 12 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 ottobre: Leone

Sei così pieno di energia al momento che a volte sembra che potresti scoppiare. Spero che ciò non accada presto, ma è necessario alleviare un po ‘la pressione su di te, anche accettando che ci sono solo 24 ore al giorno. Oroscopo 12 ottobre: Vergine

Ci sono un sacco di cose veramente buone che accadono nella tua vita in questo momento, ma ci sono anche una o due cose che ti preoccupano. Le cose verranno a galla tra ora e la luna piena di domenica, quindi sii pronto ad agire rapidamente e con decisione.

Oroscopo 12 ottobre: Bilancia

Il Sole e Marte nel tuo segno ti rendono facile focalizzare le tue energie – fisiche, mentali ed emotive – in una sola direzione, ma altre influenze avvertono che potresti essere distratto da eventi che sembrano importanti ma che sono davvero piuttosto banali. Rimanere concentrati.

Oroscopo 12 ottobre: Scorpione

Potresti sembrare sereno e padrone di te al mondo in generale, ma è tutto un po ‘un atto e ci saranno momenti nei prossimi giorni in cui farai fatica a tenere le cose unite. Ma tu, in qualche modo riesci sempre ad avere qualcosa di riservato.

Oroscopo 12 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 ottobre: Sagittario

Sei in uno di quegli stati d’animo quando vuoi essere coinvolto in qualsiasi cosa stia accadendo nella tua zona circostante, indipendentemente dal fatto che altre persone accolgano o meno il tuo contributo. Ma, naturalmente, lo sai meglio e se gli altri lo accettano, allora andrà tutto bene. Altrimenti …

Oroscopo 12 ottobre: Capricorno

Non stai per scendere a compromessi su quello che pensi sia un punto di principio, ma devi capire che per altre persone potrebbe non essere un grosso problema. Non devi rinunciare a ciò in cui credi Capricorno, ma cerca di essere flessibile.

Oroscopo 12 ottobre: Acquario

Chiunque crede che tu sia troppo timido per fare un salto nell’ignoto, oggi subirà un grande shock mentre metti la tua reputazione in gioco senza pensarci due volte. La vita è una grande avventura o non è niente, quindi esci ed esplora. Oroscopo 12 ottobre: Pesci

I pianeti avvertono che prima di accettare di sostenere un progetto con un investimento di tempo e denaro, è necessario ottenere consigli da qualcuno che conosce il lato commerciale delle cose meglio di quanto tu abbia mai fatto. Potrebbe solo farti risparmiare una fortuna.

