Oroscopo 13 agosto 2019: le previsioni della giornata

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 13 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 10 agosto 2019.

Oroscopo 13agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 agosto: Ariete

Rifletti attentamente prima di decidere di terminare una collaborazione di qualche tipo. Può sembrare la cosa giusta da fare a livello emotivo, ma sarà nei tuoi interessi a lungo termine? Potrebbe non essere una relazione perfetta, ma ha ancora usato.

Oroscopo 13 agosto: Toro

Il ritmo della vita è stato estremo negli ultimi tempi, ma quando i cambiamenti del pianeta Urano iniziano una delle sue fasi retrograde, potresti prendere un po ‘di respiro. Non prendertela troppo facilmente perché hai ancora problemi importanti da risolvere e persone importanti da impressionare.

Oroscopo 13 agosto: Gemelli

Non ha senso lavorare su qualcosa che non ti interessa più, quindi finiscila adesso e passa a qualcosa di più interessante. Non sentirti in colpa di lasciare indietro altre persone – l’unica cosa che conta è che il tuo lavoro ti renda felice.

Oroscopo 13 agosto: Cancro

Alcune persone saranno piuttosto assertive oggi, forse anche aggressive, quindi riduci le possibilità di conflitto non dicendo nulla che possa infastidirle. Tuttavia, se lo chiariscono che vogliono uno scontro, potrebbe essere necessario uscire a combattere.

Oroscopo 13 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 agosto: Leone

Qualcuno che vuoi impressionare potrebbe essere un tocco critico per le tue prestazioni oggi e anche se farà male al tuo orgoglio ammetterlo, sai che hanno un punto. Non difenderti: impara da ciò che ti dicono e decidi di fare meglio la prossima volta. Oroscopo 13 agosto: Vergine

Avrai voglia di fare qualcosa di diverso oggi, ma qualunque cosa tu sia non devi lasciare che interrompa la tua routine esistente. Puoi averlo in entrambi i modi? Puoi, se pensi al futuro e fai in modo che gli altri ti assistano piuttosto che provare a fare tutto da solo.

Oroscopo 13 agosto: Bilancia

Non importa quanto tu possa avere successo, c’è qualcosa in più che vuoi raggiungere e se inizi a muoverti verso un nuovo obiettivo oggi non passerà molto tempo prima di raggiungerlo. I cambiamenti fanno bene alla Bilancia, purché tu sappia cosa desideri.

Oroscopo 10 agosto: Scorpione

Potresti dover alzare un po ‘la voce per essere ascoltato oggi, ma cerca di non arrabbiarti se alcune persone non sembrano prestare attenzione. Se perdono ciò che hai da dire, quella è la loro perdita, ne rimarranno molto dispiaciuti in seguito.

Oroscopo 13 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 agosto: Sagittario

È importante mettere il principio davanti al potere oggi, anche se ciò significa che si perde in qualche modo. Nulla è più importante per te della tua reputazione di onestà, quindi non rischiare per motivi di beneficio a breve termine. Non ne vale la pena.

Oroscopo 13 agosto: Capricorno

Se lo desideri, puoi fare alcune onde e mettere in imbarazzo qualcuno che ti infastidisce ma ti avverte, potrebbe anche costarti in modi che non puoi prevedere. Sì, certo, la vita dovrebbe essere divertente, ma raramente è una buona idea prendere in giro le altre persone.

Oroscopo 13 agosto: Acquario

Le tue ambizioni devono essere ristrette solo alle due o tre cose che significano di più per te. Hai troppe cose in corso nella tua vita in questo momento e questo significa che la tua energia tende a essere dispersa, perdendo così potere. Oroscopo 13 agosto: Pesci

Rimani fedele a ciò che conosci e di cui ti fidi o fai qualcosa di nuovo ed eccitante? Può sembrare un gioco da ragazzi, ma i pianeti ti avvertono che non devi essere troppo avventuroso nei prossimi giorni. Ciò che sembra divertente ora potrebbe avere conseguenze dolorose.

