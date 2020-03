Oroscopo 13 marzo 2020: le stelle di oggi

È così alla fine è arrivato questo venerdì 13: sventura o fortuna? Lo andiamo a scoprire indagando le stelle, leggendo l’oroscopo del giorno.



Nell’articolo potete trovare tutti i nostri pronostici di oggi, 13 marzo 2020, e vedere cosa è cambiato rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 13 marzo: Ariete

Una strana comunicazione sta avvenendo tra la tua mente e il tuo cuore, e ha l’effetto di mettere la persona che ami al centro di tutte le tue attività indipendentemente dal fatto che tali attività abbiano o meno qualcosa a che fare con quella persona.

Oroscopo 13 marzo: Toro

Per quanto riguarda quello che si erge su una montagna di risultati, o che dichiara una filosofia personale sfumata, o scavando in una nicchia … quando trovano il tempo? Il tempo non è stato trovato; è usato. E lo userai bene anche oggi.

Oroscopo 13 marzo: Gemelli

La paura può essere più di un semplice sentimento. La paura può essere un’abitudine, una personalità, una passione. La paura può essere un amico. Diffondi la tua paura invitandola a una visita congeniale e breve.

Oroscopo 13 marzo: Cancro

Tu odi lo scontro così tanto che a volte dai generosamente o addirittura stupidamente solo per uscire dal dover trovarti faccia a faccia con un po ‘di spiacevolezza. Oggi sarà meglio prendere le cose e farle finita.

Oroscopo 13 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 marzo: Leone

La sconfitta non è la fine. È solo un altro passo, un’occasione per riorganizzarsi, cambiare il piano, provarlo.

Oroscopo 13 marzo: Vergine

La conoscenza è ottenuta attraverso lo studio. La saggezza, d’altra parte, non può essere appresa in questo modo, né può essere ottenuta attraverso l’osservazione. C’è solo un modo per diventare saggi ed è attraverso l’esperienza.

Oroscopo 13 marzo: Bilancia

Le idee interessanti andranno e verranno, dando piccole scintille alla tua giornata. Sono le grandi idee che resteranno intorno, accendendo un fuoco in te che ti fa bruciare nella notte.

Oroscopo 13 marzo: Scorpione

C’è un tempo per dubitare di te stesso e un tempo per andare avanti con coraggio. Entrambi si verificheranno nel corso della giornata, ma non lasciarli sovrapporsi. Una volta deciso, fai un passo sicuro e non guardare indietro.

Oroscopo 13 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 marzo: Sagittario

Il pensiero ordinario non riconosce qualità straordinarie. Hai l’intelligenza superiore per apprezzare l’originalità e discernere le meravigliose sfumature tra le cose nella stessa categoria.

Oroscopo 13 marzo: Capricorno

Lascia che le cose vadano e vengano senza preoccuparti troppo di ciò che è veramente tuo. Se è tuo, non può essere tolto da te, non ti lascerà e non c’è niente che tu possa fare per liberartene.

Oroscopo 13 marzo: Acquario

Segui le regole del viaggiatore nel tempo oggi. Qualsiasi azione che cambi il corso di qualsiasi persona, incluso te, modificherà la sequenza temporale e quindi conta in modo significativo.

Oroscopo 13 marzo: Pesci

Oggi offre una combinazione privilegiata di calma stabilità ed eccitante caos. Ciò è in parte dovuto ai personaggi che popolano la tua vita, tutti spettacolari a modo loro.

