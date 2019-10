Oroscopo 17 ottobre 2019: i consigli per questa giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 17 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle indicazioni di Italia Sera del 16 ottobre 2019.

Oroscopo 17 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 ottobre: Ariete

Se qualcuno di cui non sai molto dei tentativi di attirare il tuo fascino su di te oggi ti consigliamo di stare in guardia. Potrebbe essere che stanno cercando di essere d’aiuto, ma più probabilmente stanno cercando di ingannarti. Fortunatamente, non sei il tipo credulone. Oroscopo 17 ottobre: Toro

A volte puoi essere troppo accomodante e troppo educato per il tuo bene, ma oggi puoi andare all’altro estremo e diventare duro con le persone che fanno meno di quanto ti aspetti da loro. Quello è buono. Devono imparare che non accetterai lavori scadenti.

Oroscopo 17 ottobre: Gemelli

Devi allontanarti da ciò su cui stai lavorando e fare una valutazione onesta del fatto che stia rispettando o meno i tuoi obiettivi originali. In caso contrario, apportare modifiche. Se, tuttavia, sei soddisfatto, vai avanti e fai più o meno lo stesso.

Oroscopo 17 ottobre: Cancro

Cerca di non preoccuparti di una questione su cui hai poco o nessun controllo. I pianeti indicano che è una questione che deve essere autorizzata a seguire il suo corso senza interferenze esterne da parte tua o di chiunque altro. Alla fine si risolverà da solo.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 17 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 ottobre: Leone

Al momento potresti non avere molto tempo per una vita sociale, ma ci sono una serie di problemi seri che richiedono la tua attenzione. Più a lungo lasci che i problemi si risolvano, più sarà difficile trovare una soluzione, quindi occupati e gestiscili ora. Oroscopo 17 ottobre: Vergine

Ad un certo punto tra oggi e il fine settimana arriverai alla conclusione che hai più che sufficiente di ciò di cui hai bisogno e che non devi aggiungere ai tuoi beni o persino al tuo reddito. Una volta acquistata la qualità, non è necessaria la quantità.

Oroscopo 17 ottobre: Bilancia

Se sei intelligente, farai le cose rigorosamente dal libro nelle prossime 24 ore. Questo vale sia per la tua vita personale che per il tuo lavoro, anche perché se gli amici pensano che stai tagliando gli angoli potrebbero tagliarti completamente!

Oroscopo 17 ottobre: Scorpione

Trova un angolo tranquillo dove puoi sederti e capire perché sei così preoccupato per una situazione che quasi tutti i giorni non ti disturberanno affatto. Forse è perché alla fine tutto sta andando a posto e non puoi farti credere.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 17 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 ottobre: Sagittario

Potresti non essere il migliore al mondo nel comunicare i tuoi sentimenti, ma devi fare lo sforzo oggi. Uno spettacolo di affetto da parte tua (genuino o no) potrebbe essere tutto ciò che serve per convincere qualcuno che dovrebbero darti il ​​sostegno di cui hai bisogno.

Oroscopo 17 ottobre: Capricorno

Devi prendere una decisione consapevole per guardare oltre le apparenze superficiali e scoprire cosa sta realmente succedendo. Altri cercheranno di indicarti lontano dalla verità ma non devi lasciarti distrarre. C’è uno scandalo in attesa di essere scoperto.

Oroscopo 17 ottobre: Acquario

Cerca di non diventare impaziente – e certamente non perdere la calma – con persone che non sembrano prendere la vita sul serio come te. Ogni essere umano è diverso e solo perché qualcuno è più rilassato di te non significa che a loro non importa. Oroscopo 17 ottobre: Pesci

Anche se una parte di te pensa che dovresti giocare con cautela ora, un’altra parte pensa che devi correre più possibilità. Ascolta ciò che la tua voce interiore ti dice nelle prossime 24 ore e, se ti dice di agire, fallo in modo rapido e deciso.

Aggiornamento ore 9.00