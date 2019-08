Oroscopo 20 agosto 2019: le previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 20 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 17 agosto 2019.

Oroscopo 20 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 agosto: Ariete

Non saprai con certezza come fare un lavoro fino a quando non inizi e vedi dove ti porta. Fortunatamente, sei il tipo di persona a cui piace una sfida, quindi rimboccati le maniche e rimani bloccato – non domani o la prossima settimana, ma ora!

Oroscopo 20 agosto: Toro

A volte può sembrare che il mondo sia contro di te, ma non è vero e poiché il quadro cosmico cambia a tuo favore questa settimana, la tua visione della vita cambierà in meglio. Credi di avere quello che serve per avere successo – e sicuramente lo farai.

Oroscopo 20 agosto: Gemelli

Non è che hai fatto un errore che conta tanto quanto hai cercato di fingere, sia per te stesso che per le altre persone, che non l’hai fatto. A volte tutti sbagliano – sì, anche un Gemelli – quindi controlla il tuo errore e poi correggilo.

Oroscopo 20 agosto: Cancro

Se una partnership sembra un po ‘troppo restrittiva, forse dovresti terminarla. Ciò può sembrare spietato ma in fondo sai che è giunto il momento di un adattamento radicale nella tua vita personale, uno che ti mette al centro delle cose piuttosto che di altre persone.

Oroscopo 20 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 agosto: Leone

Se ritieni di essere in qualche modo fuori dalla tua profondità, chiedi assistenza. Il vero problema, ovviamente, è che non ti piace che gli altri sappiano che non puoi gestire tutto da solo – pensi che mostri debolezza. No Leo, non lo è, quindi cerca aiuto.

Oroscopo 20 agosto: Vergine

Il tuo interesse per un progetto a cui ti sei arreso un po ‘indietro verrà riacceso nei prossimi giorni e questa volta dovresti avere la fiducia in te stesso e il know-how per realizzarlo con successo. Riguarda il tempismo della Vergine, quindi fallo ora!

Oroscopo 20 agosto: Bilancia

La tua autostima potrebbe fare un tuffo nei prossimi giorni, mentre i pianeti iniziano a enfatizzare l’area della tua carta che governa le tue paure e i tuoi sentimenti. Non cercare di evitare le domande difficili che la tua mente inizia a porre: abbracciale e cerca le risposte.

Oroscopo 20 agosto: Scorpione

La tua libertà di andare e venire a tuo piacimento è stata ostacolata di recente, ma nei prossimi giorni i legami che ti hanno trattenuto inizieranno a sciogliersi un po ‘. Basta non impazzire e iniziare a comportarsi come se non ci fossero restrizioni.

Oroscopo 20 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 agosto: Sagittario

Cerca di non lasciare che le persone fastidiose ti passino sotto la pelle all’inizio della nuova settimana. Continua a dirti che il tuo successo dipende interamente da te e che puoi tranquillamente ignorare i critici e i cinici. La loro negatività significa che temono che tu possa avere successo.

Oroscopo 20 agosto: Capricorno

Qualunque cosa accada nei prossimi giorni, che sia buona, cattiva o indifferente, devi continuare a credere che a lungo termine tutto andrà bene. Il modo in cui scegli di guardare il mondo in larga misura determina il tipo di mondo che vedi.

Oroscopo 20 agosto: Acquario

Tra tutti voi dovreste sapere che nulla rimane lo stesso per sempre, né dovreste volerlo. Il tuo spirito rivoluzionario non è stato molto in evidenza negli ultimi tempi e nei prossimi giorni devi riscoprire ciò di cui eri così appassionato. Oroscopo 20 agosto: Pesci

Dicono che ciò che non ti distrugge ti rende più forte e nelle prossime settimane vedrai se è vero. Qualunque siano le prove e le tribolazioni che devi affrontare, devi ricordare che saranno meno difficili se le affronti con gli amici.

