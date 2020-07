Oroscopo 20 luglio 2020: le previsioni di oggi

Una buona giornata a tutti dall’Ariete ai Pesci. Sapete già che ad ogni settimana che inizia, cambia un po’ tutto in senso astrologico: e allora vediamo le novità con il nostro oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 20 luglio 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 luglio: Ariete

Probabilmente farai un’eccezione a spese apparentemente dispendiose a casa. È probabile che qualcuno ti faccia diventare suo amico, guida e filosofo sul fronte professionale. Adottare misure preventive per mantenere una buona salute.

Oroscopo 20 luglio: Toro

Il coaching extra può rivelarsi un vantaggio per alcuni. Puoi essere in prima linea in una causa sociale di cui sei molto appassionato.

Oroscopo 20 luglio: Gemelli

Il tuo coinvolgimento minimo sul fronte interno potrebbe aver consegnato le armi. Un amico può accompagnarti in un viaggio, ma sarai in grado di prendere le tue disposizioni.

Oroscopo 20 luglio: Cancro

Conta quante risorse ti sono rimaste, e solo dopo programma la prossima mossa. Il tempo a disposizione non è molto, chiarisci la situazione con il partner.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 20 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 luglio: Leone

Chi pensa di acquistare una casa o un veicolo farà bene ad aspettare un po ‘di più. Le cose sembrano favorevoli a coloro che sono innamorati: probabilmente faranno un nuovo inizio e riguadagneranno terreno perduto!

Oroscopo 20 luglio: Vergine

Compensare le cattive abitudini alimentari con allenamenti regolari sarà il modo corretto di bruciare calorie. Potresti iniziare a preoccuparti un po ‘del futuro di tuo figlio o fratello. Un viaggio d’affari, anche se frenetico, porterà il successo sulla sua scia.

Oroscopo 20 luglio: Bilancia

Non smettete di fare quello che vi piace solo per onorare impegni presi. Dal punto di vista professionale ci saranno delle novità inaspettate.

Oroscopo 20 luglio: Scorpione

Non ti manca certo la leadership, ma a volte un passo indietro permette di avvicinare molto più l’obiettivo.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 20 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 luglio: Sagittario

Non tutte le persone attorno a te sono limpidissime, per cui aspettati che se parli troppo questo ti si possa torceere contro.

Oroscopo 20 luglio: Capricorno

Considerare bene prima di prendere decisioni che hanno implicazioni finanziarie. Troverete la giornata eccezionalmente fruttuosa sul fronte professionale.

Oroscopo 20 luglio: Acquario

Una proprietà potrebbe presto entrare nel tuo nome attraverso l’eredità. Sarai in grado di realizzare qualcosa di difficile, attraverso la pura determinazione.

Oroscopo 20 luglio: Pesci

Mangiare bene sarà la chiave per mantenere una buona salute. Puoi essere determinante nell’organizzazione di una riunione di famiglia, solo per incontrare i tuoi cari e vicini. Un viaggio in un posto nuovo probabilmente allargherà il tuo orizzonte.

Aggiornamento ore 10.00