Oroscopo 21 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Un dolce buongiorno a tutti gli appassionati, che anche in questo lunedì cercano risposte dal cielo, attraverso il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 21 dicembre 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 21 dicembre: Ariete

Puoi scegliere di investire in uno schema che stavi contemplando da tempo. Puoi aspettarti una giornata produttiva al lavoro. Dovrai stare attento alle tue abitudini alimentari, poiché altrimenti potrebbero influire sulla salute.

Chi desidera pace e tranquillità a casa dovrà garantire lo stesso. Soddisfa il tempo, se stai andando in gita. Sentirsi paranoici riguardo a un accordo immobiliare potrebbe non essere priva di fondamento, quindi resta vigile.

Oroscopo 21 dicembre: Gemelli

Potresti essere invitato per qualcosa di prestigioso sul fronte sociale. La distanza può rivelarsi un impedimento nell’incontrare l’amante su base regolare.

Oroscopo 21 dicembre: Cancro

Un approccio morbido nel trattare un subordinato farà molto per incoraggiare una relazione positiva. Una funzione familiare è sull’incudine e ti darà l’opportunità di mettere in mostra i tuoi talenti.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 21 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 dicembre: Leone

Quelli che vanno per un lungo viaggio si divertiranno. Una visita ai parenti è in programma e si rivelerà divertente. Controllare accuratamente un consiglio di investimento anche se è fornito da un esperto finanziario.

Oroscopo 21 dicembre: Vergine

La salute rimane buona, poiché rimani regolare negli allenamenti. È probabile che il tuo sentimento per qualcuno lo attiri verso di te.

Oroscopo 21 dicembre: Bilancia

Pagare i creditori può sembrare difficile, ma in qualche modo ce la farai. I freelance saranno molto richiesti e guadagneranno bene. È probabile che un matrimonio o una nascita portino felicità sul fronte domestico.

Oroscopo 21 dicembre: Scorpione

Quelli associati a qualsiasi tipo di trasporto devono essere cauti oggi. Un’eredità o una proprietà ti vengono incontro in modo più inaspettato. Sarai abbastanza competente per essere selezionato in una dura competizione, nonostante le probabilità.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 21 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 dicembre: Sagittario

Un’iniziativa presa sul fronte della salute potrebbe non dare risultati immediati. Entrare in uno stato d’animo romantico può rivelarsi difficile per alcuni, a causa di problemi sul posto di lavoro.

Oroscopo 21 dicembre: Capricorno

Discutere le opzioni di investimento con un esperto finanziario ti aiuterà a prendere la decisione corretta. La raccolta di capitali per un progetto imprenditoriale richiederà una riflessione approfondita.

Oroscopo 21 dicembre: Acquario

È probabile che l’inizio di una routine di esercizi dia i suoi frutti. Qualche malinteso su una questione banale con il coniuge può divampare sul fronte interno. Tieni sotto controllo la velocità sulla strada.

Oroscopo 21 dicembre: Pesci

Investire in proprietà può dare ottimi rendimenti, quindi tienilo d’occhio. Il tuo interesse per qualcosa che accade sul fronte sociale probabilmente motiverà gli altri. Un’uscita con il partner è possibile e sarà molto divertente.

Aggiornamento ore 8.00