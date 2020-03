Oroscopo 23 marzo 2020: pronostici di oggi

Si riparte con la settimana e anche stavolta bisogna indagare su pianeti e stelle, per capire se esistono delle indicazioni utili che possiamo trarre dal cielo. Come di consueto, il tutto è tradotto nel nostro oroscopo del giorno.



Per tutti i segni, ecco i nostri consigli per oggi, 23 marzo 2020, con le differenze rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 23 marzo: Ariete

Le stelle ti favoriranno con soluzioni pratiche. Sarai ispirato, non a dipingere un’immagine o cantare una canzone, ma a trovare la soluzione più elegante per un problema quotidiano.

Oroscopo 23 marzo: Toro

Sapere cosa accadrà non rende concepibile il futuro. La vita può essere spiegata, considerata, discussa, ma è vissuta solo in un modo, e cioè attraverso l’esperienza.

Oroscopo 23 marzo: Gemelli

Quando ami il tuo cameratismo, non sei mai in perdita per una buona compagnia. La gente vorrà starti vicino oggi, che per fortuna non dovrebbe interferire con il prezioso tempo da solista.

Oroscopo 23 marzo: Cancro

Sarai un leader. La tua capacità di navigare nel territorio sarà invidiata da coloro che non hanno quasi lo stesso livello di confidenza in un luogo come te.

Oroscopo 23 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 marzo: Leone

L’empatia è al centro di tutto ciò che fai oggi e dietro le cose che non fai. Ignorerai gli errori degli altri e trascurerai i loro difetti per lodare i punti di forza.

Oroscopo 23 marzo: Vergine

Stai aspettando qualcosa di piacevole ma stai cercando di non impostare le tue aspettative troppo alte, poiché ciò sicuramente diminuirebbe il momento in cui arriva. La felicità sta dominando l’arte dell’aspettativa.

Oroscopo 23 marzo: Bilancia

Chiunque abbia mentito (in altre parole, quasi tutti quelli che parlano una lingua) sa qualcosa delle sottili differenze tra bugie e verità. Avrai una lezione in questo oggi.

Oroscopo 23 marzo: Scorpione

Qualcuno sarà intenzionato a impressionarti. Sfortunatamente per loro, non sei facilmente impressionabile e la tua riserva farà solo provare questa persona più forte.

Oroscopo 23 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 marzo: Sagittario

Potresti essere in grado di indossare i tuoi vecchi vestiti. Anche così, quando lo fai, in qualche modo non li indossi. Lo stesso vale per le tue vecchie ossessioni. Puoi tornare indietro, ma quando ci arrivi non ci sei mai.

Oroscopo 23 marzo: Capricorno

La cosa che stai cercando di fare continuerà a essere un dolore, ma non dovresti lasciarti comunque impedire di farlo. Questo è importante, altrimenti non saresti così frustrato. Continua ad affrontarlo da diverse angolazioni.

Oroscopo 23 marzo: Acquario

Davvero non ti senti obbligato a gestire le tue idee da altre persone per l’approvazione, ma dovresti comunque. Non è perché cambierai idea, ma perché imparerai dalla tua presentazione.

Oroscopo 23 marzo: Pesci

C’è uno sforzo che faresti anche se non fossi pagato. Ti sveglieresti presto o ti alzeresti tardi per farlo. Se domani fosse improvvisamente reso illegale, lo rischieresti in segreto. Questo è ciò su cui dovresti dedicare gran parte del tuo tempo.

