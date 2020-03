Oroscopo oggi 22 marzo 2020: le previsioni di domenica

Eccoci alla domenica, ultimo giorno della settimana ma non meno importante dal punto di vista astrologico. Anche per oggi, osservando le stelle siamo in grado di determinare il nostro oroscopo del giorno.



Al solito vi invitiamo a seguire le nostre indicazioni per oggi, 22 marzo 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 22 marzo: Ariete

Un lungo viaggio può essere intrapreso. Questa è una buona giornata per negoziare un affare di proprietà. Riuscirai ad adottare misure correttive sul fronte accademico per rimanere in testa. Essere coinvolti romanticamente con qualcuno è in gioco per alcuni.

Oroscopo 22 marzo: Toro

Probabilmente ti godrai un incontro di famiglia oggi. Il tempo delle vacanze è qui e puoi aspettarti di godertelo fino in fondo! Il passaggio a una nuova casa è indicato per alcuni. Il tuo amore segreto non sarà più un segreto.

Oroscopo 22 marzo: Gemelli

Potrebbe essere necessario guardare in tasca per un affare immobiliare. Questo è un momento eccellente per gli studenti che si preparano per una competizione critica. Per alcuni sono previste possibilità di stabilire una relazione duratura.

Oroscopo 22 marzo: Cancro

È probabile che qualcuno ti renda orgoglioso dei tuoi successi. Gli appassionati di avventura hanno maggiori probabilità di avere la possibilità di inseguire l’eccitazione molto presto. È probabile che tu ti senta bene per come stanno andando le cose nella tua vita.

Oroscopo 22 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 marzo: Leone

È probabile che qualcuno in famiglia ti dia una mano in questioni professionali. Viaggiare con un gruppo di amici è indicato per alcuni e sarà molto divertente. I piccoli gesti importeranno immensamente sul fronte romantico.

Oroscopo 22 marzo: Vergine

La visita di alcuni amici o parenti è attesa da tempo, quindi pianifica di cercarli per il futuro. I tuoi desideri più cari diventeranno realtà oggi. Riuscirai a ottenere qualcosa a cui avevi rinunciato in precedenza.

Oroscopo 22 marzo: Bilancia

Un viaggio sarebbe immensamente rigenerante. Il tuo rendimento probabilmente migliorerà con un approccio più mirato. Chiacchierare con vecchi amici e colleghi si rivelerà divertente. Un piano estemporaneo con il partner rischia di scatenare la tua vita amorosa.

Oroscopo 22 marzo: Scorpione

Probabilmente rimarrai in uno stato confuso per un problema oggi. Sii aperto ai consigli di coloro che hanno più esperienza. La vita amorosa rimarrà sempreverde attraverso i tuoi sforzi.

Oroscopo 22 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 marzo: Sagittario

Un fatto emozionante potrebbe materializzarsi presto. È probabile che il lavoro si accumuli. Il social network si dimostrerà di grande aiuto. Pesare le tue parole o potresti offendere il partner con qualcosa che non intendevi dire.

Oroscopo 22 marzo: Capricorno

Questa è una buona giornata per godersi famiglia e gli amici. Sul fronte professionale, sei pronto a goderti i frutti del tuo lavoro. È prevista una giornata eccellente, una buona notizia può deliziarvi. È probabile che le tue intenzioni romantiche si trasformino in stile.

Oroscopo 22 marzo: Acquario

Puoi aspettarti un punto di apprezzamento per un compito ben fatto. Cercare un amico d’infanzia è possibile. La tua natura estroversa e la tua piacevole disposizione probabilmente attireranno presto un compagno.

Oroscopo 22 marzo: Pesci

Una breve pausa sarà molto gradita per un cambio di routine. Una situazione competitiva potrebbe presto trovarti nel tuo momento migliore. Nel complesso, oggi ti godi una giornata eccellente. Ama la vita, sarà immensamente appagante.

