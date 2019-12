Oroscopo 24 dicembre 2019: le stelle della vigilia di Natale, previsioni di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 24 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 24 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 24 dicembre: Ariete

Se hai un nemico oggi è non essere deciso. Se ti fai prendere dall’ansia nel fare le cose, non riuscirai ad avere risultati positivi oppure resterai bloccato. Devi solo scegliere una strada e perseguirla.

Oroscopo 24 dicembre: Toro

Con Marte il segno è chiaro, sei pronto all’escandescenza ma sai che puoi fare molto per mantenere la calma e non raccogliere le provocazioni.

Oroscopo 24 dicembre: Gemelli

A volte non si può fare a meno di essere sinceri con il partner e con i cari, certe cose anche scomode vanno dette. Quello che puoi fare, sicuramente, è non tergiversare troppo o indorare la pillola.

Oroscopo 24 dicembre: Cancro

Non perdere i riferimenti di una situazione complicata, devi reggere il timone. Il problema non scomparirà soltanto perché lo vuoi, anzi: peggiorerà se non trattato.

Oroscopo 24 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 dicembre: Leone

Alcune situazioni sono eccitanti di per sé, ma se ti fai sopraffare dalle emozioni potrebbe essere un pericolo per te. Va bene la passione, ma a volte bisogna tenere un certo autocontrollo.

Oroscopo 24 novembre: Vergine

Raccogli la sfida con te stesso: se sei costretto a fare qualcosa che non ami fare, cerca di farlo con grande spirito. Questo ti renderà le cose dopo molto più belle.

Oroscopo 24 novembre: Bilancia

Sarà anche vero che non hai le competenze per un impegno lavorativo, ma le cose stanno così, va comunque svolto. Il tuo è un segno competitivo, non hai bisogno di stimoli per raccogliere la sfida.

Oroscopo 24 novembre: Scorpione

Che forza che ti porta Marte, tanta al punto da rischiare di essere straripante verso gli altri. Se tu sei a mille non pensare che gli altri possano sempre stare al passo, non pretenderlo.

Oroscopo 24 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 dicembre: Sagittario

Nessuno deve darti il permesso per difendere la tua posizione e ciò che ti spetta, ma non sottovalutare che anche gli altri hanno da dire la loro. Non esiste una sola verità.

Oroscopo 24 dicembre: Capricorno

Tutto è nelle tue mani al momento, questo dicono le stelle. Questo vuol dire che hai grandi responsabilità ma anche facoltà di determinare, di essere il fulcro dell’azione.

Oroscopo 24 dicembre: Acquario

Non serve a niente criticare l’opinione diversa dalla tua, prima di tutto occorrerebbe un bagno di umiltà per guardare le cose dall’altrui punto di vista. Sembrerà sorprendente ma a volte si può trovare una linea comune anche con gli impensabili.

Oroscopo 24 dicembre: Pesci

Sei al centro dell’attenzione e devi restarci: questo perché secondo le stelle arrivano grandi opportunità, ma sei tu a non doverti “imboscare”. Sarà così un grande anno.