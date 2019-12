Oroscopo di oggi Paolo Fox, 24 dicembre 2019: la vigilia di Natale delle stelle

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 24 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 23 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, eccolo qui pronto da leggere.

Paolo Fox, oroscopo 24 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Ariete

Sarà sicuramente una vigilia molto tranquilla e anche Natale non sarà da meno. La Luna dà la possibilità di riprendere qualche rapporto sentimentale, ma sicuramente verso la fine dell’anno potrebbe esserci un bell’exploit. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Toro

Con i conti dovete stare molto attenti, perché nel momento in cui si ha una maggiore disponibilità, con l’atmosfera natalizia a coinvolgere, è molto facile farsi prendere la mano. Invece la situazione vi impone razionalità. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Gemelli

Non ne potete più dell’ennesimo Natale uguale a se stesso, vero? Molti di voi la penseranno così, e il tutto è aggravato da una salute non del tutto ottimale. Paolo Fox non ha grossi consigli da dare, purtroppo quest’anno va così. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Cancro

Con Giove e Saturno a compromettere le situazioni è normale se vi cede il terreno sotto i piedi. Quello che è importante da fare, ora, è mettere da parte la sfera professionale per assicurarvi un po’ di serenità a casa. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 24 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Leone

Questo potrebbe essere il vostro Natale, le stelle illuminano il Leone in maniera intensa. Sotto l’albero inoltre c’è da scartare un pacchetto: si chiama amore. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Vergine

Tante persone in uno stesso luogo a volte sono difficili da gestire. Succede spesso a Natale, ma la chiave di tutto è affidarvi agli affetti più cari: lasciate perdere chi non vi merita. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Bilancia

Dovete aiutare un po’ voi stessi: le stelle sono moderatamente propizie, potete riuscire a allentare qualche situazione pesante ma sta a voi allontanare gli impegni lavorativi. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Scorpione

Non siete al massimo, e queste feste lo metteranno ancora di più in evidenza. Sapete bene che sarebbe meglio per voi rifiatare, stare soli, ma non potete adesso. Oggi è più “tosta” di domani. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 24 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Sagittario

Non sarà il solito Natale per molti: c’è chi è partito e sta viaggiando, oppure chi passerà le feste con delle nuove compagnie. In generale la situazione astrale è rigenerante, avete molto da dare in questi giorni. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Capricorno

Molto, molto bene! Gli influssi lunari si faranno sentire, soprattutto il 26 quando il satellite entrerà nel segno. Ad essere incentivato è sicuramente il rapporto amoroso, che sia di vecchia data o sul nascere. Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: Acquario Se vi abbandonerete ai sentimenti questo Natale ha in serbo per voi delle sorpresine niente male. Non è l’unica sfera che si illumina: in amicizia ne vedrete delle belle verso Capodanno.

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre: Pesci

Si sa che tanti di noi l’atmosfera natalizia non riescono a sentirla perché è troppo grande il vuoto lasciato da persone che incarnavano lo spirito del Natale. Adesso però è il vostro turno: fatevi voi promotori con gli altri della serenità, dell’armonia dello stare insieme.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Non dimenticate di consultare la sezione oroscopi per altre voci del campo: fra queste, le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 8.00