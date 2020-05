Oroscopo 4 maggio 2020: previsioni di oggi

Buongiorno a tutti! Oggi è lunedì, e vediamo di iniziare bene questa giornata, con tutti i crismi e perché no, i favori del cielo. Per questo, dobbiamo lasciare spazio alle previsioni astrologiche: e allora scopriamo l’oroscopo di oggi.

Nell’articolo tuttu i pronostici di oggi, 4 maggio 2020, e le differenze fino all’oroscopo di domenica.

Oroscopo 4 maggio: Ariete

Non allarmarti se fai esplodere i sentimenti. Ci si aspetta questo oggi con energie uraniane forti. Potrebbe anche essere ciò che è necessario per indurre le persone a capire la tua frustrazione.

Oroscopo 4 maggio: Toro

Evita i problemi. Può essere impellente, ma la voglia di placare entrambe le parti ti costringerà all’angolo.

Oroscopo 4 maggio: Gemelli

Uno sviluppo può sembrare irrilevante ora, ma tienilo d’occhio mentre si svolge perché avrà un impatto diretto su di te.

Oroscopo 4 maggio: Cancro

Stai inconsciamente cercando di sabotare gli sforzi? Sta iniziando a sembrare così. Non lasciare che le lamentele passate prevalgano sul buon senso.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 4 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 maggio: Leone

La sicurezza emotiva di una situazione vale il prezzo richiesto? Potresti muoverti sul corto quando dovresti andare sul lungo. Pensa fuori dalla zona di comfort.

Oroscopo 4 maggio: Vergine

Verifica che un partner sia pronto a partire quando lo sei tu. Agire in modo non ufficiale potrebbe metterti in difficoltà.

Oroscopo 4 maggio: Bilancia

La tua natura gradevole potrebbe dipingerti in un modo, quindi approfittane mentre sei in vantaggio. Alcuni sentimenti feriti ora non sono nulla rispetto alle riparazioni che dovrai fare in seguito.

Oroscopo 4 maggio: Scorpione

La Luna pone fine alla spirale discendente. Anche se ti senti ancora traballante, comportati come se fossi al comando e nessuno lo contesterà.

Oroscopo 4 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 maggio: Sagittario

Offri di ritirare ciò che è stato detto in precedenza. Potresti avere ragione, ma c’è un diverso tipo di verità quando si tratta di politica di gruppo.

Oroscopo 4 maggio: Capricorno

La tua eccessiva analisi sta rendendo le cose più complicate. La risposta giusta è spesso la più semplice. Vai con il tuo approccio iniziale alle cose.

Oroscopo 4 maggio: Acquario

Combinazioni improbabili possono dare risultati positivi, quindi lasciati mescolare e abbinare come preferisci. Questo non è il momento di essere verbosi.

Oroscopo 4 maggio: Pesci

I ruoli stanno cambiando e dovresti pensare a come vuoi essere percepito. Non capita tutti i giorni di riscrivere la sceneggiatura.

Aggiornamento ore 10.00