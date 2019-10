Oroscopo 9 ottobre 2019: i pronostici segno per segno

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 9 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera dell’8 ottobre 2019.

Oroscopo 9 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 ottobre: Ariete

La situazione del tuo flusso di cassa potrebbe essere fonte di preoccupazione, ma non è affatto disastrosa, quindi non farti prendere dal panico. Questo potrebbe essere un buon momento per chiedere la consulenza di un esperto sulle tue finanze, ma solo se sei pronto ad agire in merito. Oroscopo 9 ottobre: Toro

Approfitta di un’opportunità che qualcun altro ha perso e guadagna dei soldi. Non sentirti in colpa per aver incassato quello che avrebbe dovuto essere il loro giorno di paga – è colpa loro se non sei così in gamba come te.

Oroscopo 9 ottobre: Gemelli

Se qualcuno attacca la tua reputazione oggi devi difenderti. Se lasci che se ne vadano dicendo cose su di te che non sono vere, li incoraggerà ad essere ancora più spericolati in futuro. Colpisci rapidamente e colpisci forte.

Oroscopo 9 ottobre: Cancro

Potrebbero esserci una dozzina di cose che vorresti fare oggi, ma è improbabile che troverai l’energia o la motivazione per fare più di una o due di esse, se ciò. Non essere troppo duro con te stesso. Anche il cancro ha una giornata libera di tanto in tanto.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 9 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 ottobre: Leone

Mantieni la calma e pensa in modo positivo in ogni momento, soprattutto quando si tratta di sconvolgimenti domestici. La cosa da ricordare è che non è stato ancora deciso nulla – molto dipende ancora da come i partner disponibili e i propri cari devono adattarsi. Quindi incoraggiali. Oroscopo 9 ottobre: Vergine

Restringi la tua attenzione al tuo ambiente immediato e dimentica tutti quei grandi sogni e schemi che hai per cambiare il mondo. Un giorno potresti avere la possibilità di fare proprio questo, ma oggi è ciò che sta accadendo a portata di mano che conta.

Oroscopo 9 ottobre: Bilancia

Se rifletti profondamente sulla tua situazione finanziaria oggi, potresti trovare una risposta ai tuoi problemi. Anche se non ti renderai conto che i problemi di cui ti preoccupi potrebbero non essere così rovinosi come una volta credevi. C’è sempre una via da seguire.

Oroscopo 9 ottobre: Scorpione

Segui la tua strada e fai le tue cose e non prestare attenzione a coloro che dicono che sei egoista. Hanno ragione, certo che lo sei, ma allora? Hai una vita da vivere ed è interamente a te cosa scegli di farci.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 9 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 ottobre: Sagittario

Fidati del tuo istinto oggi, perché i pianeti suggeriscono che le tue reazioni intestinali saranno più affidabili di quello che ti dicono gli altri. Inoltre, annota tutte le idee che ti vengono in mente durante il giorno. Alcuni di loro saranno così buoni che non devi dimenticarli.

Oroscopo 9 ottobre: Capricorno

Gioca con i tuoi punti di forza e concentrati solo sulle cose in cui sai di essere bravo. Potrebbero esserci diverse attività interessanti in corso intorno a te, ma devi essere disciplinato e ignorarle, altrimenti consumeranno il tuo tempo ed energia.

Oroscopo 9 ottobre: Acquario

Potrebbe essere necessario fare un ritiro tattico oggi, soprattutto se ti trovi in ​​contrasto con qualcuno che è chiaramente fuori dalla tua portata in termini di potere e influenza. Speriamo che prevarrà il buon senso e tornerai indietro e vivrai per combattere un altro giorno. Oroscopo 9 ottobre: Pesci

La tua mente sta lavorando molto velocemente al momento, ed è un bene, ma c’è il pericolo che salti da un’idea all’altra così in fretta da rischiare di lasciare indietro le persone. Assicurati che tutti ti capiscano perfettamente prima di andare avanti.

Aggiornamento ore 9.00