Oroscopo Branko 10 ottobre 2019: la giornata segno per segno

Almeno voi, segno razionale e pragmatico, cercate di stare fuori dalle correnti, non curatevi delle lusinghe di Luna in Pesci congiunta a Nettuno, di solito sono inganni. Seguite solo i vostri interessi, meglio se si tratta di rapporti con il lontano, ora regno di Urano, che vi sta guidando verso una vita nuova. Non avete voglia di scherzare oggi, non vi sentite neanche in forma. Volete parole d’amore.