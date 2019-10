Oroscopo Branko 9 ottobre 2019: i consigli dell’astrologo

Venere appena arrivata nel segno è già in guerra con l’altra femmina dello zodiaco, Luna in Acquario, ma va precisato che l’influsso è più importante per donne fino a 18 anni. I genitori devono dare affettuosa assistenza. Sensazione di disordine in casa, come quando il vento agita le tende, alza la polvere. Le pulizie di casa giovano al sistema nervoso. In serata sarete più brillanti.