Oroscopo Branko 27 agosto 2019: pronostici segno per segno

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 27 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 26 agosto.

Oroscopo 27 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 27 agosto Branko: Ariete

Luna controlla i primi sette anni di vita dell’uomo, nelle previsioni astrologiche il suo influsso è per lo più benefico se in fase crescente, disarmonico se è calante. Oggi transita in Cancro, in aspetto non positivo, ma utile perché richiama l’attenzione sul rapporto genitori-figli, aiuta soluzioni in casa. Nella salute tocca la digestione. Mantenete ritmo nel lavoro e discutete con calma se potete.

Oroscopo 27 agosto Branko: Toro

Quante stelle in cielo brillano per voi! Novità nel lavoro aumentano impegni e occasioni di guadagno. Ritroverete fiducia in voi stessi, avrete l’appoggio che serve, morale e materiale. Se volete attirare l’attenzione di chi vi interessa per iniziative in cantiere fatevi sentire con un invito, regalo, intensificate le relazioni sociali, così nascono gli affari. Tornate a scrivere d’amore

Oroscopo 27 agosto Branko: Gemelli

Poveri ma belli. Che emozione una sera d’estate rivedere Marisa, Renato, Maurizio innamorati in una Roma che non esiste più! Anche voi Gemelli vi sentite un po’ poveri, sensazione sbagliata ma non per questo dovete scordare l’amore. Quando Venere e Marte sono così critici vuol dire che è giunta l’ora di rinverdire il matrimonio, valutare gli amori recenti. Discussioni nel lavoro.

Oroscopo 27 agosto Branko: Cancro

Questa Luna nel segno vi aiuta a risolvere quel problema che ora è importante per l’attività o per la famiglia. Ottimo l’aspetto con i pianeti in Vergine, aiutano questioni contrattuali e assicurative, beni immobili (specie vendite), ma tutto va fatto con attenzione al mercato. Luna risveglia anche qualche nostalgia, abbandonatevi pure ai ricordi, in amore le vostre debolezze diventano virtù.

Oroscopo 27 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 agosto Branko: Leone

Le porte sono aperte anche lontano dal solito ambiente, per i professionisti occasioni di successo all’estero come spesso annotato osservando il favore di Giove, pianeta internazionale. La fortuna accompagna chi cerca lavoro, nuova collaborazione, carriera diversa. Siete i commessi viaggiatori delle stelle, viaggiate! Tornerete sempre a casa dove vi aspetta un amore fin troppo paziente.

Oroscopo 27 agosto Branko: Vergine

Luna conferma le positive previsioni sulla vostra settimana, che lascerà traccia nella vita di noi tutti con Luna nuova del 30. Oggi conviene dedicare molta attenzione agli incontri di lavoro, sociali e professionali, affari e amicizie. Tirate fuori la vostra ammirata qualità, l’organizzazione. Mercurio in arrivo fa miracoli. Situazione più leggera nel privato, Marte suggerisce che l’astinenza è finita.

Oroscopo 27 agosto Branko: Bilancia

Luna in Cancro non può essere di vostro gradimento, dispersiva e superficiale sul piano materiale, non avete il vostro senso degli affari. Comprate male, vendete peggio. Questo almeno è il rischio che fa intravedere l’opposizione Luna-Plutone, qualcuno riuscirà come a ipnotizzarvi, quindi rimandate serie decisioni a domani (almeno). Plutone, apparato riproduttivo, cibo sano. Svagatevi.

Oroscopo 27 agosto Branko: Scorpione

Improvvisamente felici! Succede nella vostra vita, gli stati d’animo cambiano da una stagione all’altra e voi di una certa età sapete che è così. Oggi la gioia è dovuta alla perfetta combinazione tra Sole e Luna, Venere e Marte, ma più di tutti incide Plutone, vostro pianeta. Inizia il processo di rinnovamento, trasformazione che sarà come una rinascita, nel lavoro. Luna, affetto, casa, radici.

Oroscopo 27 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 agosto Branko: Sagittario

In settembre suonerà anche per voi la campanella della scuola, un altro cammino verso il successo. Una lieve mancanza finanziaria è possibile causa transiti non favorevoli in Vergine, aspettate prima di iniziare trattative, volendo, pensate a progetti a lungo raggio. Non è finito il gioco della fortuna iniziato con Giove nel segno, già domani Luna-Leone, lavoro: non dovete dimostrare chi siete.

Oroscopo 27 agosto Branko: Capricorno

C’è un problema che emerge oggi: emotività eccessiva. Effetto Luna in Cancro opposta a Plutone, che interessa matrimonio e vita di coppia, collaborazioni e rapporti stretti. Più facile da affrontare e superare qualche contrasto con la persona amata, basta analizzare con onestà. Nei rapporti di lavoro è più complicato, spuntano divergenze del passato. Rimandate gli affari per l’agitazione interiore.

Oroscopo 27 agosto Branko: Acquario

Chi vi vede da fuori non immagina il vulcano che brucia in voi, i pensieri impazzano e fate bene a tenere tutto per voi. Per ora. Siete avviati sulla strada di sicuri miglioramenti in campo pratico, manca solo la protezione di Mercurio, ma nel week end avrete già il vostro posto in barca. Nettuno in Pesci disturba la salute di tutti, pure voi, cautela cibo e farmaci. Amore e casa, nuove sensazioni.

Oroscopo 27 agosto Branko: Pesci

Le opposizioni dalla Vergine non sono che provocazioni che vi lanciano nel mondo del lavoro, quindi collaborazioni e associazioni possono risentire di questo momentaneo caos ambientale, creato pure da Nettuno. Nelle cose importanti, affari o cose legali, fatevi aiutare da esperti di fiducia. Torna d’attualità il vostro tesoro più prezioso, le amicizie. Amore più intenso. E’ una forza.

