Oroscopo Branko 4 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 4 settembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 3 settembre.

Oroscopo 4 settembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 settembre Branko: Ariete

Inizia con Luna in Scorpione la festa delle stelle che culmina nel gran gala venerdì sera, con primo quarto di Luna. Si vedrà se le premesse saranno mantenute, Giove dice di sì, altrimenti riprenderete le battaglie per il successo lunedì. Tenete conto che potete disporre di Mercurio investitore fino al 14, dieci giorni anche per estorcere una promessa di matrimonio (ottimo). Lavoro, si cambia!

Oroscopo 4 settembre Branko: Toro

Non state bene oggi, il problema fisico è minimo, si complica quando il mal di testa per cambio climatico si unisce all’agitazione interiore. Queste inquietudini si presentano quando cominciate a sentirvi forti nel lavoro, ansiosi di arrivare subito, ottenere tutto. Fate passare Luna scorpionica, pesante in famiglia, obbliga l’uomo Toro a sentire una moglie arrabbiata. Meglio con le amanti.

Oroscopo 4 settembre Branko: Gemelli

Stelle buone o contrarie, ne avete tante in questo periodo, non fermano l’attività mentale. E’ difficile semmai fare un distinguo logico delle opportunità che si presentano, non avete neanche capito ancora chi vi è più antipatico tra i personaggi che arrivano nell’ambiente professionale. Il miracolo, se c’è, si fa vedere e sentire in amore, Luna in Scorpione appassionata come non mai.

Oroscopo 4 settembre Branko: Cancro

Succede qualcosa di positivo nel lavoro, discussioni professionali laboriose e lunghe ma possono portare soluzioni. Il problema restano le collaborazioni, una musica già sentita nel nostro oroscopo, ma sarà così finché avrete Saturno opposto in Capricorno. Le decisioni prese sotto questo cielo di fine estate saranno severamente analizzate a fine autunno.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 4 settembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 settembre Branko: Leone

Sicilia è la vostra terra zodiacale, terra del Sole. Ci sono certo altri luoghi in sintonia, come Lione e tutta la Francia (ai figli piccoli fate imparare il francese) ma la Sicilia è il vostro sogno! Oggi grande festa a Palermo e in tutta l’isola in onore di Santa Rosalia, quindi pure voi, sparsi nella penisola o all’estero, avrete la gioia di sentire la forza dell’amore, di assaporare nuovi successi professionali.

Oroscopo 4 settembre Branko: Vergine

Ora non lamentatevi se ci sono troppi doveri, impegni, tutti insieme! Anche voi a volte siete incontentabili, ma oggi avrete tutte le occasioni per lavorare, vincere, progredire! Purtroppo c’è pure un aspetto che potrebbe toccare la salute: Venere nel segno opposta a Nettuno, ma per controlli il transito è favorevole. Siglate subito con Luna in Scorpione, tutta da godere con il vostro amore.

Oroscopo 4 settembre Branko: Bilancia

Quando la Bilancia è in amore brucia di desiderio, tutto il mondo se ne accorge, quindi non ha senso nascondere la passione che vi sta prendendo sempre più, voi annusate l’autunno in anticipo. Venere canta te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me Saturno invece legge un’altra cosa: ossessione del successo. Arriverà, tornerà anche questo, ma non oggi. Importante è non collezionare avversari.

Oroscopo 4 settembre Branko: Scorpione

Forse il vostro cielo è quello che ci piace di più in questo indimenticabile 4 settembre (anche per il mondo). Luna nel segno invincibile per lavoro, carriera, affari, forma aspetti meravigliosi con Sole, tre pianeti in Vergine, due in Capricorno, uno in Pesci. Solo Urano opposto potrebbe dare problemi nelle relazioni strette-collaborazioni, magari buttare all’aria un rapporto, ma sarà per il vostro bene.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 4 settembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 settembre Branko: Sagittario

Pensione Paradiso. Sapete quelle pensioncine di una volta, stile familiare, aria di casa, cibo buono, padroni gentili, qualche gatto a farvi le fusa al rientro, un cane legato in giardino, ma soprattutto mare, mare, mare! Oggi impazzano bed & breakfast, ma volete mettere? Perdete un po’ di tempo, divertitevi a fare i pigri, guardate da un’altra prospettiva. Anche la vita cambierà col primo quarto.

Oroscopo 4 settembre Branko: Capricorno

Giornata ottima! Vorremmo parlare solo d’amore e di questa meravigliosa Venere in aspetto con Plutone e Nettuno, passione assoluta. Un amore che nasce sotto questo cielo, con Luna ancora in Scorpione, sarà definitivo perché non ha un solo aspetto contro. Forse qualche umano contro ma è storia di tutti. E poi successo e affari. Attività artistiche, umanistiche, industria, potere riuscita.

Oroscopo 4 settembre Branko: Acquario

Passate per idealisti ma in fondo siete dotati di notevole senso pratico, molti personaggi legati a finanza e industria sono nati in Acquario. Infatti è Urano che vi governa. Le stelle cominciano a far luce su queste vostre qualità, potete mettere mano a problemi lasciati in sospeso, ora è più semplice trovare soluzioni. Comincerete però da domani, Luna ancora pesante per la salute. Non stancatevi.

Oroscopo 4 settembre Branko: Pesci

Prudenza nel mangiare e bere, l’organismo è sensibile alle sostanze tossiche, prodotti chimici. Scegliete i posti giusti per passeggiate e gite. Andate un po’ in giro, l’ambiente professionale è ancora sotto la pressione dei pianeti in Vergine, domani la Luna cambia proprio nel settore del successo. Oggi può esprimere il massimo sotto il profilo amoroso, passionale.

Aggiornamento ore 13.00