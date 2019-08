Oroscopo Branko 9 agosto 2019: cosa suggeriscono le stelle

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 9 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko dell’8 agosto.

Oroscopo 9 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 agosto Branko: Ariete

Queste stelle vi stanno portando verso un Ferragosto da favola, Venere in prima linea. Tutte le vostre speranze d’amore, progetti per famiglia e figli sono illuminati oggi e domani anche da Luna in Sagittario, ideale per viaggi. Bene la vacanza e la caccia alle farfalle dell’amore, ma tenete presente che questi transiti di Giove sono formidabili per attività e affari, i soldi li dovrete fare, o no? Mercurio, il solo ad aver creato ritardi e confusioni, si aggiunge agli altri in Leone domenica sera, una quaterna fortunata tutta per voi. Verso il successo, ma senza ansia.

Oroscopo 9 agosto Branko: Toro

Ancora un po’con la fantasia.I transiti planetari non hanno ancora la solidità e concretezza, necessarie per fare grandi cose in campo pratico, come siete abituati. Pensiamo alla realizzazione immediata, pure nelle finanze, ma le idee che sviluppa Plutone e i colpi di genio che provoca Urano, troveranno presto la loro occasione. Subito dopo Ferragosto. Ora, conta vivere qualche giorno in relax, in posti e con persone che vi conoscono e apprezzate, ma una finestra va lasciata sempre aperta per i nuovi arrivatiTra questi un uomo affascinate che va verso la donna Toro.

Oroscopo 9 agosto Branko: Gemelli

Ancora storditi dal primo quarto in Scorpione, segno che stimola la vostra sensualità, passione, tutto il week end grazie alla fiamma di Marte e Venere che vi raggiunge dal Leone. Qualche problema con l’altro segno di fuoco, Sagittario, dove transita Luna congiunta a Giove, quadrata a Nettuno, influsso che richiama l’attenzione su forma e salute. In eterno movimento, per voi non è facile stare fermi, ma dopo tanta attività concedetevi una vacanza. Non ci sono problemi finanziari, forse qualche intoppo legale-burocratico, ma Mercurio in Leone da domenica, facilita.

Oroscopo 9 agosto Branko: Cancro

In questo momento abbastanza difficile per i viaggi lontani, rapporti con l’estero e gli stranieri, i segni d’acqua sono favoriti proprio nei contatti lontani. Viaggi per vacanza, ma anche professionali (i pianeti in Leone aiutano gli affari). Domenica Luna si sposta in capricorno, fate in modo di essere già al mare, spiaggia, lago. Con amici vecchi e nuovi, servono queste conoscenze vacanziere per liberare la mente da problemi pratici e non pensare a ciò che avete lasciato a casa. Prossima notte si spera che il cielo sia sereno, non dovete perdere una stella cadente che vi annuncia amore e fortuna.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 9 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 agosto Branko: Leone

Siete quelli del Sole e questa è la vostra vita. Bellissima dicono le stelle unite in società per azioni che espande il suo potere in ogni campo del vostro cielo. Anche Luna è in aspetto ideale, Sagittario. Domenica sera è previsto il ritorno di Mercurio in Leone, avrete un cielo da campioni: Sole, Mercurio, Marte, Venere, Giove. La sola nuvola è Urano in Toro, ma è lento come pianeta, il suo disturbo per ora non è sentito da voi nati in agosto, ma lanciate sempre un pensiero al mondo del lavoro e affari. Sfruttate questo ottimo Ferragosto nel campo che più vi interessa, con intelligenza.

Oroscopo 9 agosto Branko: Vergine

Avete ragione, Venere e Marte nel segno che vi precede, non possono fare miracoli, ma sono una garanzia di passione ritrovata, rinnovata, consumata. Dovete accompagnare con più ottimismo e fiducia nel buon esito delle iniziative pure il settore della vita professionale. La vacanza è arrivata al momento giusto, i pianeti lavorativi sono in posizione di riposo, pronti al risveglio dopo Ferragosto. Piccole questioni amministrative possono essere sistemate in questi due giorni ancora con Mercurio in Cancro, molto buono pure per viaggi e rapporti con l’estero. La famiglia va seguita con severità.

Oroscopo 9 agosto Branko: Bilancia

Cadono le stelle di San Lorenzo e voi trovate l’amore. Improvvisamente anche i coniugi, gli amanti di vecchia data (quelli che hanno iniziato a fare l’amore negli anni della rivoluzione giovanile, 1968) vivono un Ferragosto da favola. Splendida Luna, oggi e domani, congiunta a Giove in Sagittario e in aspetto con Venere e Marte nel settore dei vostri incontri, importanti anche per il futuro della carriera. Al momento più favorito chi lavora in campo artistico, legale, medico, ma il ritorno di Mercurio positivo, domenica, apre una porta a tutti. Seguite la salute. Attraenti, ammirati.

Oroscopo 9 agosto Branko: Scorpione

Pensate di averle viste tutte? Marte vi riserva ancora qualche sorpresa, insieme a Mercurio che torna in Leone domenica sera, dove si avvicina al Sole e Venere ben cinque forze cosmiche che vi sfidano. Non sono problemi o ostacoli, sensibili e sensitivi come siete avete già intuito che qualcosa di grosso cova sotto la cenere. Tutti questi astri che bruciano in segni di fuoco, anche la Luna passata in Sagittario con Giove, gettano polvere d’argento e preparano una vittoria straordinaria, un risultato inseguito da un anno. Ciò che Giove non ha portato nel 2018, lo porterà dopo Ferragosto.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 9 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 agosto Branko: Sagittario

Quelli delle entrate finanziarie, del fisco per intenderci, sono in ferie, possiamo quindi annunciare che il Sagittario risulta il segno più ricco di questo Ferragosto. Potete negare e dire che tutto è relativo, ma noi dobbiamo riportare fedelmente quello che affermano i pianeti in fila: Giove, Saturno, Plutone, Urano, Mercurio, Venere, Marte. Oggi e domani si aggiunge una strepitosa Luna crescente nel segno, in trigono al Sole, avete trovato la persona per voi, o ve la porterà una stella che cadrà nella notte. Unico appunto cautela cibi e bevande. Gente davanti casa è qui la festa?

Oroscopo 9 agosto Branko: Capricorno

Bella di giorno, la donna del Capricorno. Bello di notte l’uomo del segno, dato sente più forte l’influenza dei pianeti notturni che ora seguono con grande affetto le vostre questioni, dalla casa alla fabbrica, dall’amore agli affari, dalla salute alle vacanze. E’ un momento di grande positività, domani sera, quando Mercurio, ultimo ostacolo, svanisce per più di un mese avrete solo pianeti positivi, una fortuna no? Solite noie con i colleghi e collaboratori, gli scocciatori nell’ambiente professionale non vanno mai in vacanza, ma voi siete già lontani da loro. Godetevi questo amore!

Oroscopo 9 agosto Branko: Acquario

Amore bollente, affettuose amicizie (ma che intendete con questo termine esattamente?) sono ora sotto l’esame di Venere e Marte, che lanciano segnali nervosi verso il matrimonio ma procurano anche una passione bollente. Le opposizioni astrali, infatti, risvegliano i nostri istinti. E quale segno è più istintivo di voi? Nelle questioni pratiche, professionali, in modo particolare, il solo istinto non basta, ora la situazione richiede una preparazione perfetta e le stelle assicurano successo, dopo le vacanze di Ferragosto. Oggi nessun problema, siete concentrati su amore e allegria, un bel mare.

Oroscopo 9 agosto Branko: Pesci

La trasgressione non abita qui? Lo dite voi, perché volete mantenere un’immagine seria della vostra bella persona, ma abbiamo conosciuto donne Pesci, per dire, che ne combinavano di tutti i colori. L’uomo si sa, due pesci sono in lui, vai a vedere quale vincerà con questa Luna in Sagittario congiunta a Giove, molto aggressiva. Fatevi rappresentare se avete urgenze professionali e di affari da sistemare prima di Ferragosto, siete troppo agitati. Il disturbo non tocca la vita sentimentale e gli incontri passionali, così ritorna il discorso inizialefatelo strano… Viaggi indimenticabili!

Aggiornamento ore 13.00