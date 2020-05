Oroscopo Branko domani, 13 maggio 2020: anteprima dell’astrologo

Oroscopo 13 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 maggio Branko: Leone

Se hai bisogno di aiuto con qualcosa che non pensi di poter gestire da solo, chiedilo. Non è un segno di debolezza o fallimento, è solo un’ammissione che sei umano come tutti gli altri, anche se a volte ti piace fingere di non esserlo.

Oroscopo 13 maggio Branko: Vergine

Dovrebbe essere molto più facile trasmettere il tuo messaggio, ma vale la pena trasmetterlo? C’è molto da dire per mantenere le tue opinioni per te, specialmente sul fronte del lavoro in cui i tuoi commenti potrebbero essere deliberatamente fraintesi.

Oroscopo 13 maggio Branko: Bilancia

La verità non è qualcosa che dovrebbe essere soppressa, nemmeno per ragioni che credete siano per il bene comune. L’opposto della verità è, ovviamente, una bugia e se pieghi o ignori i fatti potrebbe raggiungerti in seguito.

Oroscopo 13 maggio Branko: Scorpione

Il tuo atteggiamento nei confronti di qualcuno con cui lavori o fai affari sembra essersi indurito di recente e anche se si offrono di incontrarti a metà strada, potresti rifiutare. Hai ragione a non voler avere niente a che fare con loro, poiché i pianeti avvertono che non stanno andando bene.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 maggio Branko: Sagittario

Prenditi il ​​tempo e fai lo sforzo di spiegare cosa stai pianificando di fare nelle prossime settimane e mesi. Una volta che quelli intorno a te hanno una chiara idea dei tuoi obiettivi, è molto meno probabile che ti temano o ti ostacolino.

Oroscopo 13 maggio Branko: Capricorno

Il Capricorno è un segno che dovrebbe dare ordini, non prenderli, quindi assicurati di essere tu a chiamare i colpi. Non tutti prenderanno gentilmente in considerazione il tuo atteggiamento di alto livello, ma questo non ti disturberà minimamente, fintanto che obbediranno.

Oroscopo 13 maggio Branko: Acquario

Al momento non ti manca la fiducia e non esiterai a dire a chi frequenti dove hanno sbagliato. In tal caso, speriamo che tu sappia di cosa stai parlando o che i ruoli potrebbero essere invertiti entro la fine della settimana.

Oroscopo 13 maggio Branko: Pesci

Puoi spiegare abbastanza facilmente il motivo delle azioni che hai intrapreso nelle ultime settimane, ma probabilmente non lo farai. Per quanto ti riguarda, non importa se gli altri ti capiscono o ti supportano, importa solo che fanno come gli viene detto.

