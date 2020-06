Oroscopo Branko domani, 19 giugno 2020: anteprima dei pronostici

Oroscopo 19 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 giugno Branko: Leone

Sembrerebbe che ci sia qualcosa di molto importante che hai trascurato e ora devi tornare da dove sei venuto e scoprire di cosa si tratta. Non dovrebbe essere necessario molto sforzo per scoprirlo, ma potrebbe essere necessario un grande sforzo per rimediare.

Oroscopo 19 giugno Branko: Vergine

Puoi onestamente credere che nessun obiettivo sia al di fuori della tua portata, ma mentre il tuo Mercurio al potere inizia una delle sue fasi retrograde potrebbe esserci un ritardo tra il raggiungimento di qualcosa e il fatto di averlo a portata di mano. Va bene, non c’è fretta.

Oroscopo 19 giugno Branko: Bilancia

Potresti essere tentato di rinunciare a qualcosa che al momento non sta funzionando, ma non essere troppo frettoloso. Potrebbero essere necessarie alcune settimane, ma alla fine i tuoi sforzi produrranno i premi che speravi.

Oroscopo 19 giugno Branko: Scorpione

Quello che sembra un disastro potrebbe sembrare un trionfo nel fine settimana, quindi mantieni alto il morale e continua a staccarti. Alla fine, non esiste una cosa come “sfortuna” o addirittura “buona” fortuna, c’è solo la fortuna che crei per te stesso.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 giugno Branko: Sagittario

Potresti essere incline a ignorare ciò che la tua voce interiore ti dice e fare qualcosa di scandaloso, ma sei sicuro di pentirti. Cerca di capire quanto ti potrebbe costare se dovesse andare storto: potrebbe essere molto più di quello che puoi permetterti di pagare.

Oroscopo 19 giugno Branko: Capricorno

Solo perché ti senti annoiato dalla vita in questo momento non significa che dovresti provare cose che potrebbero essere rischiose, persino pericolose. Non solo ti metterai al limite, ma potresti mettere a repentaglio una relazione che è uno dei pilastri della tua esistenza.

Oroscopo 19 giugno Branko: Acquario

Se non pensi attentamente alle cose, potresti fare il tipo di errore che danneggia la tua reputazione per affidabilità e buon senso. Solo perché colleghi e datori di lavoro sono in preda al panico e risultati impegnativi non significa che devi obbedire.

Oroscopo 19 giugno Branko: Pesci

L’immagine cosmica sta per cambiare a tuo favore, ma non devi dare troppo per scontato. La fase retrograda di Mercurio avverte che non è solo il grande disegno su cui devi concentrarti, ma anche i dettagli minori.

