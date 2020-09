Oroscopo Branko domani, 21 settembre 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo per fare la tara agli astri, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per tutte le previsioni di domani, 21 settembre 2020, frutto del nostro libero riassunto dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 21 settembre 2020 e poi scoprite l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 21 settembre Branko: Ariete

Un piacevole diversivo è il modo migliore per aggirare un blocco mentale. Il tempo speso in attività banali si traduce nella svolta che cerchi.

Oroscopo 21 settembre Branko: Toro

Devi valutare ciò che vuoi rispetto a ciò che meriti veramente. Sii critico e onesto riguardo alla tua recente performance perché questo si rivelerà il fattore decisivo.

Oroscopo 21 settembre Branko: Gemelli

I tuoi occhi sono più grandi del tuo portafogli. Tieni la tua carta di credito sotto chiave per ora e non te ne pentirai.

Oroscopo 21 settembre Branko: Cancro

Dai un’occhiata sotto le coperte per vedere con chi stai andando a letto perché quello che vedi potrebbe non essere quello che ottieni.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 21 settembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 settembre Branko: Leone

Le persone ascoltano davvero quello che dici? O semplicemente adularti con attenzione? Controlla per vedere se stanno annuendo o sonnecchiando.

Oroscopo 21 settembre Branko: Vergine

Non aspettatevi un dialogo ragionevole finché il cielo ha questo aspetto. I punti vengono esagerati per supportare affermazioni e non fatti.

Oroscopo 21 settembre Branko: Bilancia

Piegare una regola è come il traffico in autostrada e ci sono buone probabilità che verrai fermato. È più sicuro rispettare il limite di velocità.

Oroscopo 21 settembre Branko: Scorpione

Hai tenuto conto di tutto tranne che di un dettaglio fastidioso. Presta molta attenzione a questo perché potrebbe rivelarsi un rompicapo.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 settembre Branko: Sagittario

Non lasciare che la tua idea di come vivono gli altri influenzi le decisioni. Ci sono molte vetrine in corso e potresti essere attirato da vistosi status symbol.

Oroscopo 21 settembre Branko: Capricorno

Alza gli occhi! Non vuoi perderti questa grande occasione perché il tuo obiettivo è alla portata.

Oroscopo 21 settembre Branko: Acquario

Risparmia il fiato e smetti di saltare nel vuoto. Aspetta fino a dopo il 30 quando ti esibirai per un pubblico più riconoscente.

Oroscopo 21 settembre Branko: Pesci

Non sfidare un saputello a meno che tu non voglia davvero assistere alla lunga lezione. È più facile lavorare con la tua magia dietro le quinte.

