Oroscopo Branko domani, 5 maggio 2020: previsioni dell’astrologo

Oroscopo 5 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 maggio Branko: Leone

Le sfide alla tua autorità sono probabilmente nei prossimi giorni, ma va bene perché ti ricorderà qualcosa che sembra aver dimenticato: che la tua posizione nel mondo non dovrebbe mai essere data per scontata. Potrebbe essere necessario lottare per mantenere quella posizione.

Oroscopo 5 maggio Branko: Vergine

Potresti essere di umore avventuroso, ma non puoi aspettarti che amici e parenti seguano il tuo esempio e intraprendano il tipo di sforzi ad alto rischio che sembra favorire. Non tutti condividono la tua visione della vita.

Oroscopo 5 maggio Branko: Bilancia

Perché così ansioso? Perché così serio? Devi riportare il sorriso sulla tua faccia e devi anche superare la paura del fallimento. È possibile che i due problemi siano collegati, quindi prova a essere un po ‘più positivo nella tua prospettiva.

Oroscopo 5 maggio Branko: Scorpione

Assicurati di sapere di cosa stai parlando e di avere fatti e cifre a sostegno del tuo caso. I pianeti indicano che qualcuno sta per sfidare ciò che hai detto e che se non riesci a produrre le prove, sembrerà male.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 maggio Branko: Sagittario

Sebbene tu sia uno dei segni più sicuri dello zodiaco, sembra che tu stia attraversando una fase in cui sorgono dubbi nascosti. Non aver paura di quei dubbi. Confrontali di persona e chiediti perché ti fanno sentire così spaventato.

Oroscopo 5 maggio Branko: Capricorno

Non ha senso cercare di nascondere i tuoi sentimenti alla famiglia e agli amici perché ti conoscono troppo bene e riconosceranno immediatamente che qualcosa non va. Scegli qualcuno di cui ti fidi e confida in loro ciò che ha perseguitato i tuoi sogni.

Oroscopo 5 maggio Branko: Acquario

Potrebbe essere necessario diventare duro con un amico o un collega che si sta comportando male, perché sembra essere l’unico tipo di linguaggio che capiscono. Assicurati solo di non andare troppo lontano e iniziare a sollevare controversie e disaccordi da molto tempo fa.

Oroscopo 5 maggio Branko: Pesci

Domani andrai al di là del dovere, ma probabilmente non ti piacerà molto. Non aiuti gli altri perché vuoi essere lodato per questo, lo fai per la bontà della tua anima.

