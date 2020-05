Oroscopo Branko oggi, 4 maggio 2020: pronostici del giorno

Benvenuti nella sezione oroscopo e all’inizio di questa nuova settimana. Oggi è un lunedì importante, quello dell’inizio della fase 2 e siamo tutti in fermento per questo anticipo di ritorno alla normalità. Vediamo cosa ci consiglia Branko con i suoi pronostici di oggi, 4 maggio 2020. Ricordiamo che queste e le ultime previsioni sono realizzate in sintesi libera dalle pubblicazioni di Branko online.



Andiamo a leggere quindi l’oroscopo di Branko per oggi, 4 maggio 2020 e vi segnaliamo di leggere sia il nuovo oroscopo della settimana che quello del mese di maggio.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 maggio Branko: Ariete

Una relazione o un’amicizia è stata molto divertente, ma ora potrebbe essere il momento di passare a qualcosa di nuovo. Se vai in percorsi separati, assicurati che sia in buoni rapporti. Non sai mai quando potresti voler tornare di nuovo insieme.

Oroscopo 4 maggio Branko: Toro

Solo perché qualcuno dice che ti supporteranno non significa che lo faranno, quindi non entrare in una posizione in cui il tuo successo dipende interamente da loro. Potresti non voler essere cinico, ma alla fine l’unica persona di cui ti puoi fidare completamente è te stesso.

Oroscopo 4 maggio Branko: Gemelli

Ascolta attentamente gli amici e i familiari le cui conoscenze in determinate aree sono chiaramente superiori alle tue, quindi fai la tua scelta se darai o meno il loro consiglio. L’ultima parola in merito deve sempre andare alla tua coscienza.

Oroscopo 4 maggio Branko: Cancro

Se hai tenuto le cose nascoste ai partner e ai tuoi cari, ora devi essere pulito e far loro sapere cosa sta succedendo. Potrebbe non essere un grosso problema per te, ma potrebbero perdere la fiducia in te se continui a tenerli al buio.

