Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 4 al 10 maggio 2020

Eccoci di fronte ad un nuovo inizio, quello della settimana appena iniziata. Dal punto di vista storico, un momento cruciale, con l’avvio della fase 2. Dal punto di vista astrologico, un momento tutto da scoprire con le previsioni di Branko da lunedì 4 maggio 2020 a domenica 10 maggio 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko ricavato dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Il fronte interno si illuminerà quando rinuncerai ai tuoi modi rigidi. Le probabilità di incontrare un futuro compagno sembrano brillanti per alcuni. Oroscopo della settimana Branko: Toro Buone notizie sono possibili: un accordo previsto può richiedere del tempo prima di arrivare, a modo tuo. La tua iniziativa porterà presto risultati positivi sul fronte romantico. Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Vai avanti alla cieca e tutto andrà bene. È probabile che alcuni di voi incontrino una figura ideale, che condivide i propri hobby e interessi. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Una conoscenza occasionale può diventare importante, per ora ti dà un po ‘di sollievo. Sarà saggio mantenere la tua storia d’amore su un tono basso. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Sono previsti problemi per chi utilizza la strada per percorrere lunghe distanze. È probabile che il parnter metta in atto il suo piano contro di te, dandoti poca scelta. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Un amico o un associato può aiutarti a completare un lavoro personale. Uno sviluppo eccitante sul fronte romantico non può essere escluso per alcuni.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Un’impresa redditizia probabilmente ti farà guadagnare un sacco di soldi. Alcuni di voi riusciranno a risolvere tutti i problemi in sospeso. Un buon controllo dietetico ti aiuterà a mantenerti in forma.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Prendere il consenso degli altri è importante in una decisione presa da te. Qualcuno potrebbe offrirsi volontario per aiutarti. È probabile che una ex fiamma ti induca in una nuova relazione, considera bene prima di cedere.

Aggiornamento alle 8.00

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Per alcuni si apre una nuova strada per guadagnare. Il consiglio di qualcuno può renderti consapevole della forma fisica. Puoi essere incaricato di qualcosa che non ti piace al lavoro, ma poco puoi fare al riguardo.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Coloro che si sentono sottotono troveranno migliorare le loro condizioni. Guadagni popolarità sul fronte sociale attraverso i tuoi sforzi. Incontri ravvicinati con una persona che ti ammira in segreto.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Mantieni i tuoi suggerimenti e opinioni su te stesso sul fronte sociale, a meno che non sia richiesto. La tua vita amorosa può esplodere con un po ‘di eccitazione.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

I colleghi di lavoro possono contattarti per risolvere i loro problemi professionali. È probabile che si guadagni denaro attraverso investimenti passati. Questa è una buona settimana per distendersi e rilassarsi.

Aggiornamento ore 9.00