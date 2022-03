Oroscopo Branko oggi, 14 marzo 2022: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 14 marzo 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 14 marzo 2022 e poi dedichiamoci all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 marzo Branko: Ariete

Quello che vuoi è a portata di mano, ma c’è una differenza tra lottare e arrivare. Cambia marcia ora per divertirti a tagliare il traguardo.

Oroscopo 14 marzo Branko: Toro

Le attrazioni, così come le distrazioni, competono per la tua attenzione. Niente di sbagliato in questo. Potresti prendere una pausa, visto quanto sono state dure le ultime tre settimane.

Oroscopo 14 marzo Branko: Gemelli

Scegli le parole con attenzione. I rivali stanno cercando di costruire un caso contro di te e prenderanno quello che possono ottenere. Non rendere il loro lavoro più facile.

Oroscopo 14 marzo Branko: Cancro

Una collaborazione vale solo quanto le due persone coinvolte. Fai del tuo meglio e il tuo partner probabilmente farà lo stesso.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 14 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 marzo Branko: Leone

Qualcuno che è scomparso all’improvviso è tornato. Le cose sono cambiate? Dipende da cosa pensi di essere l’inseguito piuttosto che quello che sta perseguendo.

Oroscopo 14 marzo Branko: Vergine

Puoi sintonizzarti sul succo di ciò che viene detto. Vai per l’essenza. Non solo è rivelatore, è anche più indulgente.

Oroscopo 14 marzo Branko: Bilancia

La vita sarebbe molto più facile se non dovessi sopportare le buffonate dei tuoi cari, ma indovina un po’? Devono sopportare il tuo.

Oroscopo 14 marzo Branko: Scorpione

Dopo molto orlare e arruffare sei pronto per firmare. Non preoccuparti. È davvero la decisione migliore che puoi prendere.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 marzo Branko: Sagittario

Non è il momento di essere accomodanti. Semmai, sii prepotente! Dì ai tipi difficili di farsi avanti e lo faranno.

Oroscopo 14 marzo Branko: Capricorno

Odi rinunciare a qualcosa per niente, ma ora è necessario il sacrificio. Ma non preoccuparti. Non andrà senza corrispettivo.

Oroscopo 14 marzo Branko: Acquario

Tutti i pezzi si uniscono grazie al trigono Mercurio/Urano. Ma che strano adattamento! Nemmeno tu avresti potuto prevedere questo esito improbabile.

Oroscopo 14 marzo Branko: Pesci

Le buone notizie arrivano appena in tempo. Potrebbe non avere lo stesso effetto della cavalleria che corre in soccorso, ma è la prossima cosa migliore.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, vi ricordiamo poi le previsioni di Paolo Fox.