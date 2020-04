Oroscopo Branko oggi, 15 aprile 2020: le stelle del giorno

Oroscopo 15 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 aprile Branko: Leone

Il giorno decisivo si avvicina in termini di lavoro e carriera. Usalo, perché il sole in Toro nel fine settimana può portare a controversie con i tuoi colleghi.

Oroscopo 15 aprile Branko: Vergine

Preparati per una giornata molto interessante al lavoro. Ci sarà un cambiamento della Luna che influenzerà il tuo percorso: notizie e opportunità potrebbero venire da te in modo che non passino inosservate. Anche l’amore andrà molto bene.

Oroscopo 15 aprile Branko: Bilancia

Se sei preoccupato per qualcosa, forse lavoro o affari personali, dovresti pensare ad alcune contromisure che verranno sfruttate nel corso della giornata. Devi stare attento con la tua lingua e a non essere troppo polemico con gli altri.

Oroscopo 15 aprile Branko: Scorpione

Devi stare attento al lavoro. Con una certa collaborazione, potresti avere difficoltà inaspettate e non dovresti prendere decisioni rischiose.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 aprile Branko: Sagittario

Sei in attesa della possibilità di una negoziazione o di un accordo che saranno necessari per concludere un contratto. Questo è un periodo molto stimolante per te, specialmente se hai un lavoro che ti richiede di leggere, studiare a fondo o lavorare con i bambini.

Oroscopo 15 aprile Branko: Capricorno

Questo è un buon momento per lavorare. C’è un vantaggio in un’opportunità commovente e non devi perderla.

Oroscopo 15 aprile Branko: Acquario

Sarà un giorno ideale per trascorrere del tempo in attività spirituali come la meditazione. Se stai attraversando un periodo molto difficile, farai qualcosa di comodo, ricaricherai le batterie, tenendo conto degli obblighi futuri.

Oroscopo 15 aprile Branko: Pesci

Non dovresti essere calpestato,hai ideali da rispettare: non commettere l’errore di metterli in secondo piano per compiacere qualcuno. Rimarrai sorpreso da cosa succederà dopo.

Abbiamo letto i pronostici di oggi di Branko, e per un’altra versione vi consigliamo le previsioni di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00