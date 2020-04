Oroscopo della settimana Branko: le stelle dal 13 al 19 aprile 2020

Eccoci punto e a capo con la nuova settimana. Archiviata la Pasqua, andremo nella seconda metà del mese di aprile, e ogni segno dello zodiaco avrà il suo quadro astrologico da conoscere. Vediamo cosa dicono i pronostici di Branko da lunedì 13 aprile 2020 a domenica 19 aprile 2020.

Al solito, ricordiamo che l’oroscopo della settimana di Branko viene ricavato da una rielaborazione libera delle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Potrebbe essere necessario posticipare il desiderio di una breve vacanza. Servono sforzi aggiuntivi da parte di coloro che partecipano a una competizione. Una situazione imbarazzante riguardo a qualcuno può svilupparsi sul fronte sociale. L’oroscopo della settimana Branko: Toro È probabile che tu scelga alimenti salutari. La tua natura amorevole e premurosa manterrà il coniuge e la famiglia in uno stato mentale felice. La tua conoscenza di una materia potrebbe non essere all’altezza, quindi metti più sforzi in campo. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Mantenere un profilo basso aiuterà a mantenere un ambiente domestico armonioso. La stabilità è garantita su fronti professionali, fondamentalmente attraverso i propri sforzi. L’oroscopo della settimana di Branko: Cancro Gli studenti sono pronti a fare bene in una competizione. Le idee innovative nell’organizzazione di un evento sul fronte sociale saranno molto apprezzate. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone La felicità nella sfera domestica arriverà solo con una mentalità mutata. Un’esperienza visiva può essere alleviata passando attraverso alcuni vecchi post o immagini. Un bene immobile può venire da te in eredità o in dono. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Un vecchio disturbo può causare problemi, se non stai attento. Potresti desiderare ardentemente incontri e feste, ma dovresti tenerli nei tuoi pensieri. È meglio evitare.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Un sacco di incoraggiamento da parte della famiglia è in serbo per coloro che vogliono fare qualcosa di diverso. Qualcosa detto da un anziano sul fronte lavorativo può portarti a navigare in acque agitate.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Ti sentirai molto felice e contento sul fronte della famiglia. Presto avrai un posto che puoi chiamare tuo: le stelle ti favoriscono sul fronte della proprietà. Alcune ricerche online ti aiuteranno a restringere la scelta delle offerte immobiliari.

Aggiornamento alle 8.00

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Ti sentirai molto felice e contento sul fronte della famiglia. Fare uscite non necessarie non sarà una buona idea. I tuoi sforzi sul fronte professionale potrebbero non essere all’altezza delle tue aspettative, se non stai attento.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Il coniuge sarà di grande aiuto e darà anche una mano in qualsiasi cosa tu stia facendo. Le stelle sul fronte della proprietà sembrano buone.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Il tuo desiderio di cambiamenti sul fronte domestico può essere soddisfatto con una resistenza rigida. Trascorrere del tempo di qualità con la famiglia sembra difficile, poiché puoi rimanere impegnato.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Alcuni sviluppi sul fronte familiare potrebbero farti entrare in uno stato d’animo contemplativo. Un po ‘più di duro lavoro è richiesto da coloro che mirano a obiettivi superiori. Per alcuni è prevista una settimana piacevole con parenti o amici.

Aggiornamento ore 9.00