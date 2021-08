Oroscopo Branko oggi, 16 agosto 2021: le previsioni del giorno

Buongiorno a voi, dopo l’ultimo oroscopo di Branko siamo pronti per le previsioni di oggi, 16 agosto 2021, dalla nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per oggi, 16 agosto 2021 e poi passate all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Oroscopo 16 agosto Branko: Ariete

Promemoria per la prossima settimana: non è facile lavorare con qualcuno la cui personalità si scontra con la tua, ma provaci. Il tuo impegno in un progetto ti permette di trascendere le differenze.

Oroscopo 16 agosto Branko: Toro

Una risposta (o tregua) dell’ultimo minuto arriva appena in tempo. Tutto è bene quel che finisce bene grazie al cielo.

Oroscopo 16 agosto Branko: Gemelli

Spesso le persone portano con sé la soluzione ai propri problemi. Indica la risposta che si nasconde in bella vista.

Oroscopo 16 agosto Branko: Cancro

Invece di struggerti, prendi quello che vorresti vedere accadere e applicalo alla tua vita quotidiana. Le circostanze sono più favorevoli di quanto pensi.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 16 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 agosto Branko: Leone

Devi fare un po’ di persuasione per ottenere ciò che vuoi. Preparati a passare all’offensiva del fascino.

Oroscopo 16 agosto Branko: Vergine

È chiaro che sei arrivato alla fine della strada con una certa associazione. Lasciarlo andare. Rimarrai stupito da quanto sia facilmente sostituibile.

Oroscopo 16 agosto Branko: Bilancia

Stai destreggiando due opzioni, ma una non deve squalificare l’altra. Usa tutta la tua inventiva per mantenere entrambi in gioco.

Oroscopo 16 agosto Branko: Scorpione

Regole per tempi incerti come questi. Sostenere ciò che è in atto sembra campanile, ma altri apprezzeranno la tua prudenza.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 agosto Branko: Sagittario

Essere un favorito del pubblico ha i suoi vantaggi. Potresti non essere la tazza di tè di tutti, ma non si può negare il tuo fascino popolare. Questo ti rende uno shoo-in.

Oroscopo 16 agosto Branko: Capricorno

La tua valutazione delle cose è corretta, ma continua a fare lo stupido finché alcuni tipi intriganti non mostrano la loro mano.

Oroscopo 16 agosto Branko: Acquario

Frenare le tendenze al sacrificio per i prossimi giorni. Il tuo cuore è nel posto giusto, ma troppe persone sono pronte ad approfittarne.

Oroscopo 16 agosto Branko: Pesci

Sconvolgimenti nella vita di un partner fanno presagire cambiamenti per te. O questa è proprio la cosa necessaria per riportarti insieme o ti separi dalla compagnia con la coscienza pulita.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, vedete poi le previsioni di Paolo Fox.