Oroscopo Branko oggi, 21 giugno 2021: le previsioni del giorno

Oroscopo 21 giugno Branko: Ariete

Non ti piace quando il tuo giudizio è messo in discussione, ma lascia che gli altri rivedano il tuo processo. Verranno a vedere che avevi sempre ragione.

Oroscopo 21 giugno Branko: Gemelli

Quella che doveva essere una vittoria facile si trasforma in una vicenda contorta. A volte è il percorso tortuoso che ti porta dove vuoi andare.

Oroscopo 21 giugno Branko: Cancro

È difficile essere l’unico a resistere, ma non piegarti su ciò che sai essere giusto. Sarai vendicato alla fine.

Oroscopo 21 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 giugno Branko: Leone

Le regole, come qualsiasi altra cosa, sono aperte all’interpretazione. Sii associativo nel tuo pensiero, non letterale, e troverai lo spazio di manovra che stai cercando. Oroscopo 21 giugno Branko: Vergine

Un po’ di tensione alla cintura va bene purché non si interrompa la circolazione. I budget, come i jeans, dovrebbero adattarsi comodamente.

Oroscopo 21 giugno Branko: Bilancia

Rivedere ciò che è successo fino a questo punto. Alcune circostanze sfuggono al tuo controllo mentre altre sono a portata di mano. Oroscopo 21 giugno Branko: Scorpione

Le richieste degli altri sono oltraggiose, ma rispondere a tono abbassa il tuo status. Prendi la strada maestra. Ha un aspetto migliore ed è anche più strategico.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 giugno Branko: Sagittario

I fatti possono supportare l’altra parte, ma se dai il tuo tocco speciale agli eventi, la tua versione vincerà.

Oroscopo 21 giugno Branko: Capricorno

È vero che qualcuno direbbe qualsiasi cosa per sfuggire a una situazione vischiosa, tuttavia c’è un fondo di verità in quello che viene sottolineato e vale la pena considerare.

Oroscopo 21 giugno Branko: Acquario

Il tuo avversario può avere tutte le carte in mano, ma ciò non significa che sappia come giocarle. Un po’ di finezza è tutto ciò che serve per vincere la mano.

Oroscopo 21 giugno Branko: Pesci

Una parte di te non vuole cavillare, ma sorvolare sulle cose non le farà andare via. Spingi per quello che vuoi e scoprirai che le preoccupazioni banali non sono così banali.

