Oroscopo Branko oggi, 22 marzo 2020: pronostici della domenica

Inizia la domenica, un’altra domenica particolare per chi soffre e chi invece è semplicemente confinato in casa. Chissà che un po’ di conforto non possa arrivare dalle stelle, in base a quello che dice Branko nei suoi pronostici di oggi, 22 marzo 2020. Al solito, in questo articolo le previsioni segno per segno liberamente tratte dall’oroscopo di Branko sul web.



Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 marzo Branko: Ariete

Sebbene il tuo cielo non sia completamente limpido, ci sono giorni davanti a te che sono caratterizzati da una maggiore apertura. Stai arrivando il tuo compleanno e un fine settimana migliore per te.

Oroscopo 22 marzo Branko: Toro

Anche se abbiamo una giornata molto difficile, cerca di non cadere! Fai spazio ai tuoi cari perché ne hai davvero bisogno ora. Molti tori trascorreranno una piacevole serata.

Oroscopo 22 marzo Branko: Gemelli

Questi sono i giorni in cui puoi sentirti più stressato del solito. È vero, questa stagione colpirà il cuore di tutti, ma non devi impedirti di sorridere.

Oroscopo 22 marzo Branko: Cancro

Il fine settimana darà un po ‘di sollievo. In effetti, Saturno è un passaggio che ti libera dal carico extra che porti sulle spalle. Alcuni di voi possono trascorrere una serata romantica.

Aggiornamento ore 7.00