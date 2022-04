Oroscopo Branko oggi, 26 aprile 2022: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 26 aprile 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 26 aprile 2022 e poi dedichiamoci all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 aprile Branko: Ariete

Una cosa in cui sarai estremamente bravo è stringere amicizie e intrecciarle in reti più grandi. Questo apre molte risorse per i progetti di questa settimana.

Oroscopo 26 aprile Branko: Toro

Essere generosi è meraviglioso, ma non imbrogliare te stesso, altrimenti i sentimenti si trasformano in sfumature di perdita, tristezza, rabbia e dolore. In caso di dubbio, non fare nulla finché non sei sicuro di cosa puoi permetterti, emotivamente e non.

Oroscopo 26 aprile Branko: Gemelli

Ci saranno offerte presentate a voi. Fai attenzione alle situazioni in cui i soldi sono più importanti del lavoro. Stanotte sarà come un’auto veloce: prima la sicurezza, poi divertiti.

Oroscopo 26 aprile Branko: Cancro

Gli obiettivi di gruppo dovrebbero essere tecnicamente più facili da raggiungere perché il lavoro è diviso. Tieni presente che se il lavoro non è più o meno equamente diviso, ci saranno dei risentimenti quando sarà il momento di spartirsi il premio.

Oroscopo 26 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 aprile Branko: Leone

Otterrai ciò che solo le persone mature sono in grado di fare: sarai un testimone obiettivo del tuo stesso comportamento. I sentimenti non sono burattinai. Riconoscerai le tue emozioni senza lasciarti trascinare in giro.

Oroscopo 26 aprile Branko: Vergine

La pressione dei pari è un fatto dell’umanità. Ovunque si trovino le persone, c’è una pressione per conformarsi alle loro opinioni e comportamenti. È un buon motivo per passare meno tempo possibile con le persone che ti sottovalutano.

Oroscopo 26 aprile Branko: Bilancia

Le storie vengono esagerate, le immagini vengono alterate, i fatti vengono manomessi. Avrai un’idea migliore delle cose di cui sei testimone in prima persona, ma anche allora ci sono ostacoli alla perfetta percezione.

Oroscopo 26 aprile Branko: Scorpione

La logica che hai seguito prima sembra improvvisamente meno affidabile. Navigherai con qualcosa di diverso. Una conoscenza innata sorge per spostarti oltre altri tipi di elaborazione. È come se la decisione stesse prendendo da sola.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 aprile Branko: Sagittario

Non devi essere perfetto per essere amato, apprezzato o incluso. Non devi essere perfetto per essere persuasivo, efficace o realizzato. Non devi essere perfetto, punto.

Oroscopo 26 aprile Branko: Capricorno

È come se potessi sentire qualcuno che pensa a te e percepire il successivo allungamento prima che accada. È perché sei connesso a un livello profondo, lavorando attraverso un karma congiunto.

Oroscopo 26 aprile Branko: Acquario

Continua a superare la sfida. Le cose potrebbero non realizzarsi rapidamente come vorresti, ma puoi fidarti che alla fine conoscerai la profonda soddisfazione di aver realizzato ciò che ti sei prefissato di fare.

Oroscopo 26 aprile Branko: Pesci

Porti calore alle interazioni. Le persone si sentono al sicuro con te e c’è la sensazione che siate tutti dalla stessa parte. Laddove un tempo esistevano i misteri e la manipolazione, qualcuno abbasserà la guardia e ti dirà come stanno realmente.

