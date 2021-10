Oroscopo Branko oggi, 29 ottobre 2021: le previsioni del giorno

Benvenuti, dopo l’ultimo oroscopo di Branko diamo spazio alle previsioni di oggi, 29 ottobre 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo 29 ottobre Branko: Ariete

Oroscopo 29 ottobre Branko: Cancro

È prevista una giornata frenetica per medici e personale sanitario. Coloro che si preparano per un concorso trarranno vantaggio dalla discussione di argomenti importanti con gli altri studenti.

Oroscopo 29 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 ottobre Branko: Leone

Una decisione presa in fretta in merito alle prestazioni di un dipendente può influire negativamente su di lui, quindi riconsiderala. Chi va fuori città su strada può aspettarsi una guida piacevole oggi. Oroscopo 29 ottobre Branko: Vergine

Le casalinghe possono ricevere complimenti per la loro creatività ed estetismo. Probabilmente ti iscriverai a una palestra. Non tornare indietro su una promessa, perché il tuo partner potrebbe non prenderla con lo spirito giusto.

Oroscopo 29 ottobre Branko: Bilancia

Se sei confuso su ciò che è importante e ciò che non lo è per gli esami, contatta i tuoi insegnanti. Non ha senso investire denaro in un progetto che potrebbe non decollare.

Oroscopo 29 ottobre Branko: Scorpione

Quelli indebitati riusciranno a raccogliere fondi per rimborsare i loro prestiti. Se soffri di problemi di salute, è meglio consultare un medico.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 ottobre Branko: Sagittario

Coloro che ricoprono posizioni di responsabilità in azienda possono oggi affrontare una situazione difficile. Gli sposini renderanno la loro vita coniugale felice.

Oroscopo 29 ottobre Branko: Capricorno

La tua profonda conoscenza e la tua preparazione accurata ti faranno andare bene in un esame competitivo. È probabile che ti venga assegnato un incarico speciale al lavoro.

Oroscopo 29 ottobre Branko: Acquario

Il lockdown aveva isolato tutti, ma ora è il momento di riconnettersi con persone importanti. Se qualcosa ti dà fastidio, confidati con qualcuno vicino per togliertelo di dosso.

Oroscopo 29 ottobre Branko: Pesci

Aspettati che la tua situazione finanziaria migliori sostanzialmente. È probabile che guadagnerai bene dalla vendita della tua proprietà. Il partner potrebbe sentirsi pessimista e aver bisogno di supporto emotivo, quindi sii lì per lui/lei.

Aggiornamento ore 8.00

